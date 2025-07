Irán má právo obohacovať urán, vyhlásil Arákčí

Teherán 24. júla (TASR) - Irán v predvečer rokovaní s európskymi štátmi o svojom jadrovom programe tvrdí, že bude ďalej obohacovať urán. Má na to podľa vyjadrení ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího neotrasiteľné právo, a to predovšetkým po nedávnej krátkej vojne s Izraelom, do ktorej sa jednorazovým útokom zapojili aj Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



S Iránom budú v piatok v tureckom Istanbule rokovať na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí predstavitelia európskych mocností zo skupiny E3, ktorú tvorí Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko.



Trojica štátov Teheránu predtým pohrozila zavedením opätovných sankcií, zrušených dohodou z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu, ak sa čoskoro nevráti k rozhovorom. Od dohody, známej ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), jednostranne v roku 2018 odstúpili Spojené štáty.



„Najmä po nedávnej vojne je pre nich dôležité pochopiť, že postoj Iránskej islamskej republiky zostáva nezmenený a že budeme pokračovať v obohacovaní uránu. Tohto práva iránskeho ľudu sa nevzdáme,“ uviedol šéf iránskej diplomacie Arákčí.



Irán a Spojené štáty tento rok viedli päť kôl jadrových rokovaní sprostredkovaných Ománom. Šieste kolo sa malo konať 15. júna v ománskom hlavnom meste Maskat, ale bolo zrušené po tom, ako Izrael dva dni predtým zaútočil na Irán. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pripojiť sa k Izraelu a zaútočiť na iránske jadrové zariadenia však tieto rozhovory fakticky ukončilo.



Nemecký diplomatický zdroj začiatkom tohto týždňa podľa AFP zopakoval, že Irán nikdy nesmie mať možnosť získať jadrové zbrane. „Preto aj Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo naďalej intenzívne pracujú vo formáte E3 s cieľom nájsť udržateľné a overiteľné diplomatické riešenie iránskeho jadrového programu,“ uviedol zdroj.



Irán opakovane popiera, že by sa snažil získať atómové zbrane.