Irán: Minister označil priame rokovania s USA za nezmyselné

Teherán 6. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu povedal, že priame rokovania so Spojenými štátmi by boli "nezmyselné". Reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by uprednostnil priame rozhovory s islamskou republikou. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Priame rokovania by nemali zmysel so stranou, ktorá sa neustále vyhráža použitím sily v rozpore s Chartou OSN a ktorá vyjadruje protichodné postoje svojich rôznych predstaviteľov," uviedol Arákčí vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí.



"Naďalej sme oddaní diplomacii a sme pripravení vyskúšať cestu nepriamych rokovaní," dodal. "Irán je pripravený na všetky možné alebo pravdepodobné udalosti, a tak ako to myslí vážne v diplomacii a rokovaniach, bude rozhodný a vážny aj pri obrane svojich národných záujmov a suverenity," vysvetlil šéf diplomacie.



Iránsky prezident Mahmúd Pezeškiján v sobotu povedal, že jeho krajina je ochotná zapojiť sa do dialógu s USA "za rovnakých podmienok". Spochybnil však úprimnosť Washingtonu pri volaní po rokovaniach, keď povedal: "Ak chcete rokovania, aký má potom zmysel vyhrážať sa?"



Trump minulý mesiac vyzval Teherán, aby viedol rokovania o svojom jadrovom programe s Washingtonom. Ak zlyhá diplomacia, pohrozil bombardovaním Iránu. Vo štvrtok povedal, že by uprednostnil "priame rozhovory" s Iránom.



„Myslím si, že to ide rýchlejšie a druhej strane rozumiete oveľa lepšie, ako keď idete cez sprostredkovateľov,“ argumentoval Trump.