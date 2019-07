Poradca Chameneího: Irán môže zvýšiť obohacovanie uránu

Rúhání v stredu varoval Európu, že Teherán pristúpi v nadchádzajúcu nedeľu (7. júla) k ďalšiemu kroku pri obohacovaní uránu.

Teherán 6. júla (TASR) - Irán je pripravený začať obohacovať urán na vyššiu úroveň, než aká je stanovená v medzinárodnej jadrovej dohode so svetovými mocnosťami z roku 2015. Vyhlásil to poradca iránskeho najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, píše v sobotu agentúra AP.



Alí Akbar Velajátí zverejnil na Chameneího webe video, v ktorom hovorí: "Američania priamo a Európania nepriamo porušili dohodu."



Obohacovanie uránu za dohodou povolenú úroveň 3,67 percenta "je jednomyseľne odsúhlasené každou zložkou zriadenia", dodal.



Agentúra AP doplnila, že Irán môže byť v nedeľu pripravený na zvýšenie obohacovania uránu nad úroveň vyplývajúcu z dohody. V nedeľu uplynie lehota stanovená prezidentom Hasanom Rúháním pre Európu, aby ponúkla nové podmienky pre dohodu.



Rúhání v stredu varoval Európu, že Teherán pristúpi v nadchádzajúcu nedeľu (7. júla) k "ďalšiemu kroku" pri obohacovaní uránu. "Ak chcete vyjadriť poľutovanie a vydať vyhlásenie, môžete to urobiť hneď," uviedol Rúhání s tým, že Irán zvýši obohacovanie uránu na akúkoľvek potrebnú úroveň aj nad 3,67 percenta.



Irán 8. mája oznámil pozastavenie plnenia svojej časti záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody, známej aj ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) a uzavretej so Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ. Irán sa ňou zaviazal zastaviť svoj jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. Teherán oznámil pozastavenie po tom, čo vlani od jadrovej dohody odstúpili Spojené štáty a na Irán znovu uvalili sankcie.