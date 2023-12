Irán: Na Blízkom východe môže dôjsť k eskalácii situácie

Teherán 9. decembra (TASR) - Irán v sobotu varoval pred "nekontrolovateľným výbuchom" v súvislosti so situáciou na Blízkom východe. Reagoval tak na piatkové veto rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) zo strany Spojených štátov, ktorá vyzývala na okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Pokým Amerika podporuje zločiny sionistického režimu (Izraela) a pokračovanie vojny... v tomto regióne môže dôjsť k nekontrolovateľnému výbuchu situácie," povedal iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi v telefonickom rozhovore.



Abdollahján ďalej označil za nepravdivé tvrdenie Izraela, že hnutie Hamas porušilo prímerie v Pásme Gazy. Podľa neho "sťažuje dosiahnutie trvalého prímeria podpora Izraela zo strany USA". Boje v Pásme Gazy sa obnovili 1. decembra po týždňovom humanitárnom prímerí.



Abdollahján zároveň vyzval na okamžité otvorenie hraničného priechodu Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, čo by umožnilo intenzívnejšie dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Za "odvážny krok pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti" označil Guterresove rozhodnutie požiadať o aktiváciu článku 99 Charty OSN, za čo ho ostro kritizoval izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen. Tento článok Guterresovi umožňuje upozorniť BR OSN na záležitosti, ktoré podľa neho ohrozujú mier a bezpečnosť na svete.



Za rezolúciu BR OSN hlasovalo 13 z 15 členov tejto rady, proti boli USA a hlasovania sa zdržala Veľká Británia. Spojené štáty uviedli, že rezolúciu vetovali, pretože by "dostala hnutie Hamas na miesto, z ktorého by mohlo zopakovať svoje činy zo 7. októbra".



Vojna medzi Izraelom a Hamasom vypukla 7. októbra po bezprecedentnom útoku militantov z tohto palestínskeho hnutia na Izrael, pri ktorom zabili vyše 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Izrael následne v Pásme Gazy spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu, ktorá si doteraz podľa palestínskych úradov vyžiadala viac než 17.400 obetí, väčšinou žien a detí.