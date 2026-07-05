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Irán: Na Chameneího pohrebe odznela výzva na Trumpovu smrť

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Na snímke rakva s pozostatkami zosnulého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího (hore) a členov jeho rodiny sú vystavené počas začiatku niekoľkodňového pohrebu vo Veľkej mešite Mosallá v iránskom hlavnom meste Teherán v sobotu 4. júla 2026. Rakvy zosnulých rodinných príslušníkov ležali umiestnené pod Chameneího rakvou s umiestneným čiernym turbanom, ktorý ho označoval za priameho potomka proroka Muhammada. Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Irán si na začiatok pohrebu vybral 4. júl, ktorý je zároveň dňom 250. výročia vzniku USA, pripomína AP. Hoci úrady toto načasovanie nepriznali, davy na ceremónii v Teheráne skandovali: „Smrť Amerike!“ Tento slogan je v Iráne bežný od islamskej revolúcie v roku 1979, obsadenia amerického veľvyslanectva a následnej rukojemníckej krízy. Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Foto: TASR/AP

Podľa AP ide o prvú priamu výzvu na smrť šéfa Bieleho domu zo strany rečníka na Chameneího pohrebe.

Autor TASR
Teherán 5. júla (TASR) - Jeden z rečníkov na pohrebe iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pred davom tisícok smútiacich v nedeľu žiadal smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Výzvu davu adresoval básnik Mohammad Rasúlí, ktorý tiež skandoval slogany „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“. Následne sa s odkazom na Trumpa spýtal: „Prečo je ten najväčší bastard na svete stále nažive?“. Otázka vyvolala v dave potlesk a Rasúlí následne deklaroval, že „svet už nie je pre Trumpa dobrým miestom“.

Podľa AP ide o prvú priamu výzvu na smrť šéfa Bieleho domu zo strany rečníka na Chameneího pohrebe. Počas ceremónie sa však už objavili viaceré plagáty a grafity vyzývajúce na zabitie Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Na smútočných ceremóniách sa v nedeľu zúčastnilo omnoho viac ľudí, ako deň predtým. Smútiaci oblečení v čiernom kráčali k teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde je vystavená rakva s pozostatkami Chameneího, pričom v rukách držali transparenty a vlajky.

Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta.

Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameneího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodiskom Chameneího.
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