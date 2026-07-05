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Irán: Na Chameneího pohrebe odznela výzva na Trumpovu smrť
Podľa AP ide o prvú priamu výzvu na smrť šéfa Bieleho domu zo strany rečníka na Chameneího pohrebe.
Autor TASR
Teherán 5. júla (TASR) - Jeden z rečníkov na pohrebe iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pred davom tisícok smútiacich v nedeľu žiadal smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Výzvu davu adresoval básnik Mohammad Rasúlí, ktorý tiež skandoval slogany „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“. Následne sa s odkazom na Trumpa spýtal: „Prečo je ten najväčší bastard na svete stále nažive?“. Otázka vyvolala v dave potlesk a Rasúlí následne deklaroval, že „svet už nie je pre Trumpa dobrým miestom“.
Podľa AP ide o prvú priamu výzvu na smrť šéfa Bieleho domu zo strany rečníka na Chameneího pohrebe. Počas ceremónie sa však už objavili viaceré plagáty a grafity vyzývajúce na zabitie Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Na smútočných ceremóniách sa v nedeľu zúčastnilo omnoho viac ľudí, ako deň predtým. Smútiaci oblečení v čiernom kráčali k teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde je vystavená rakva s pozostatkami Chameneího, pričom v rukách držali transparenty a vlajky.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta.
Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameneího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodiskom Chameneího.
Výzvu davu adresoval básnik Mohammad Rasúlí, ktorý tiež skandoval slogany „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“. Následne sa s odkazom na Trumpa spýtal: „Prečo je ten najväčší bastard na svete stále nažive?“. Otázka vyvolala v dave potlesk a Rasúlí následne deklaroval, že „svet už nie je pre Trumpa dobrým miestom“.
Podľa AP ide o prvú priamu výzvu na smrť šéfa Bieleho domu zo strany rečníka na Chameneího pohrebe. Počas ceremónie sa však už objavili viaceré plagáty a grafity vyzývajúce na zabitie Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Na smútočných ceremóniách sa v nedeľu zúčastnilo omnoho viac ľudí, ako deň predtým. Smútiaci oblečení v čiernom kráčali k teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde je vystavená rakva s pozostatkami Chameneího, pričom v rukách držali transparenty a vlajky.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta.
Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameneího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodiskom Chameneího.