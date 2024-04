Irán na výročnej vojenskej prehliadke oslavoval svoj útok na Izrael

Teherán 17. apríla (TASR) - Irán v stredu usporiadal výročnú vojenskú prehliadku, na ktorej oslavoval "úspech" svojho víkendového dronového a raketového útoku na Izrael. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Vôbec prvý priamy útok Iránu na Izrael, ktorý sa odohral v noci na nedeľu, bol reakciou na nálet na iránsky konzulát v sýrskej metropole Damask z 1. apríla, ktorý mnohí pripisujú Izraelu – i keď ten sa k nemu neprihlásil, ale ani to nepoprel.



Operácia Čestný sľub "zvrhla slávu sionistického režimu (Izraela)", vyhlásil iránsky prezident Ebráhím Raísí na vojenskej základni pri Teheráne. "Táto operácia ukázala, že naše ozbrojené sily sú pripravené."



Iránska armáda predviedla na vojenskej prehliadke celý rad vojenskej techniky vrátane dronov a balistických rakiet dlhého doletu.



Hlavný veliteľ izraelskej armády Herci Halevi v pondelok prisľúbil odvetu za bezprecedentný útok Iránu, a to aj napriek výzvam svetových lídrov na deeskaláciu pre obavy z rozšírenia konfliktu do regiónu. Hovorca izraelských obranných síl (IDF) Daniel Hagari dodal, že Irán nevyviazne "bez trestu".



Raísí v stredu opätovne varoval pred "najmenším aktom agresie" zo strany Izraela a povedal, že to povedie k "tvrdej a prísnej reakcii".



Izraelská armáda uviedla, že veľká väčšina iránskych dronov a rakiet bola zostrelená – s pomocou Spojených štátov a ďalších spojencov – a útok spôsobil len minimálne škody. Teherán tvrdí, že konal v sebaobrane.



Iránsky prezident vo svojom prejave kritizoval aj krajiny, ktoré sa "snažili normalizovať vzťahy" s Izraelom. "Tieto krajiny sú teraz ponížené pred vlastným ľudom, čo predstavuje strategické zlyhanie (izraelského) režimu," povedal.



Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko v roku 2020 normalizovali vzťahy s Izraelom v rámci dohôd, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Diplomatické vzťahy s Izraelom udržiavajú aj Egypt a Jordánsko.