Irán naďalej útočí na iracký Kurdistan, potvrdil šéf diplomacie Husajn
Tamojšie systémy protivzdušnej obrany v pondelok zostrelili drony v blízkosti letiska v Arbíle, kde sú rozmiestnené zahraničné jednotky.
Autor TASR
Bagdad 2. marca (TASR) - Iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn v pondelok uviedol, že Irán pokračuje v útokoch na iracký autonómny región Kurdistan, kým ďalšia strana konfliktu - ktorú šéf diplomacie neidentifikoval - cieli na juh krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Husajn v telefonáte s britským ministrom pre Blízky východ a Severnú Afriku Hamishom Falconerom ďalej dodal, že „Irak je teraz priamo zasiahnutý vojnou“ v regióne.
„Irán naďalej bombarduje oblasti v Kurdistane, najmä v Arbíle, zatiaľ čo opačná strana sa zameriava na miesta v južnom a západnom Iraku,“ uviedol Husajn bez toho, aby priamo menoval Izrael a USA, ktoré sú obviňované z útokov na proiránske skupiny. Útoky vystavujú krajinu „narastajúcim bezpečnostným výzvam,“ dodal šéf irackej diplomacie.
Od začiatku americko-izraelského vojenského zásahu proti Iránu, ktorý sa začal v sobotu ráno, boli drony opakovane zachytené nad Arbílom, hlavným mestom autonómneho irackého Kurdistanu, kde sa nachádzajú jednotky koalície vedenej USA a komplex amerického konzulátu, pripomína AFP.
Tamojšie systémy protivzdušnej obrany v pondelok zostrelili drony v blízkosti letiska v Arbíle, kde sú rozmiestnené zahraničné jednotky.
Francúzske veľvyslanectvo v Bagdade v pondelok odporučilo svojim občanom, aby opustili Kurdistan cez Turecko a v irackom hlavnom meste, aby podľa možnosti zostali vo svojich domovoch.
Americká misia v Bagdade v pondelok uviedla, že nariadila svojím občanom a personálu, aby sa ukryli. Varovala tiež pred hrozbami, ktoré v tejto krajine predstavujú skupiny podporované Iránom.
