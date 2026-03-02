Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán naďalej útočí na iracký Kurdistan, potvrdil šéf diplomacie Husajn

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tamojšie systémy protivzdušnej obrany v pondelok zostrelili drony v blízkosti letiska v Arbíle, kde sú rozmiestnené zahraničné jednotky.

Autor TASR
Bagdad 2. marca (TASR) - Iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn v pondelok uviedol, že Irán pokračuje v útokoch na iracký autonómny región Kurdistan, kým ďalšia strana konfliktu - ktorú šéf diplomacie neidentifikoval - cieli na juh krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Husajn v telefonáte s britským ministrom pre Blízky východ a Severnú Afriku Hamishom Falconerom ďalej dodal, že „Irak je teraz priamo zasiahnutý vojnou“ v regióne.

Irán naďalej bombarduje oblasti v Kurdistane, najmä v Arbíle, zatiaľ čo opačná strana sa zameriava na miesta v južnom a západnom Iraku,“ uviedol Husajn bez toho, aby priamo menoval Izrael a USA, ktoré sú obviňované z útokov na proiránske skupiny. Útoky vystavujú krajinu „narastajúcim bezpečnostným výzvam,“ dodal šéf irackej diplomacie.

Od začiatku americko-izraelského vojenského zásahu proti Iránu, ktorý sa začal v sobotu ráno, boli drony opakovane zachytené nad Arbílom, hlavným mestom autonómneho irackého Kurdistanu, kde sa nachádzajú jednotky koalície vedenej USA a komplex amerického konzulátu, pripomína AFP.

Tamojšie systémy protivzdušnej obrany v pondelok zostrelili drony v blízkosti letiska v Arbíle, kde sú rozmiestnené zahraničné jednotky.

Francúzske veľvyslanectvo v Bagdade v pondelok odporučilo svojim občanom, aby opustili Kurdistan cez Turecko a v irackom hlavnom meste, aby podľa možnosti zostali vo svojich domovoch.

Americká misia v Bagdade v pondelok uviedla, že nariadila svojím občanom a personálu, aby sa ukryli. Varovala tiež pred hrozbami, ktoré v tejto krajine predstavujú skupiny podporované Iránom.
