Irán naďalej útočí na krajiny Perzského zálivu, hlásia mŕtvych
Katarské ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že padajúce trosky z iránskeho raketového útoku zranili najmenej štyroch ľudí vrátane dieťaťa.
Autor TASR
Dauha 8. apríla (TASR) - Katarské ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že padajúce trosky z iránskeho raketového útoku zranili najmenej štyroch ľudí vrátane dieťaťa. Z irackého Bagdadu zas hlásia dvoch mŕtvych civilistov. Teherán pokračuje v útokoch aj na ďalšie štáty Perzského zálivu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bezpečnostné zložky začali vyšetrovať incident, ku ktorému došlo v dôsledku zneškodnenia iránskych rakiet katarskou protivzdušnou obranou,“ uviedlo ministerstvo. Irán zaútočil na metropolu Dauha, pričom bolo počuť niekoľko výbuchov.
V utorok večer zasiahli výbuchy aj centrum irackého Bagdadu, pričom podľa AFP boli zasiahnuté oblasti v blízkosti amerického veľvyslanectva. Podľa zdrojov Reuters došlo k úderu na logistické centrum USA na miestnom letisku. Policajné zdroje neskôr uviedli, že pri jednom z útokov zahynuli dvaja civilisti vrátane dieťaťa. Z miesta hlásili aj troch zranených.
Sirény sa rozozvučali aj v Bahrajne a útoky zaznamenali i v Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii a v Kuvajte.
Katar v utorok varoval, že prebiehajúca vojna na Blízkom východe sa priblížila k bodu, keď ju už nebude možné udržať pod kontrolou. Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí je krajina ohrozená v oblasti potravinovej, vodnej a environmentálnej bezpečnosti a stále stojí na prahu všetkých týchto výziev.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Teheránu, že sa naň „zosype peklo“ v podobe útokov na iránske elektrárne a mosty, ak nedosiahne s USA dohodu a neukončí blokádu Hormuzského prielivu. Ultimátum vyprší v utorok o 20.00 východoamerického času (v stredu o 02.00 h SELČ).
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v utorok večer navrhol dvojtýždňové prímerie medzi USA, Izraelom a Iránom a vyzval šéfa Bieleho domu na predĺženie ultimáta. Biely dom potvrdil, že Trump o pakistanských návrhoch vie.
„Bezpečnostné zložky začali vyšetrovať incident, ku ktorému došlo v dôsledku zneškodnenia iránskych rakiet katarskou protivzdušnou obranou,“ uviedlo ministerstvo. Irán zaútočil na metropolu Dauha, pričom bolo počuť niekoľko výbuchov.
V utorok večer zasiahli výbuchy aj centrum irackého Bagdadu, pričom podľa AFP boli zasiahnuté oblasti v blízkosti amerického veľvyslanectva. Podľa zdrojov Reuters došlo k úderu na logistické centrum USA na miestnom letisku. Policajné zdroje neskôr uviedli, že pri jednom z útokov zahynuli dvaja civilisti vrátane dieťaťa. Z miesta hlásili aj troch zranených.
Sirény sa rozozvučali aj v Bahrajne a útoky zaznamenali i v Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii a v Kuvajte.
Katar v utorok varoval, že prebiehajúca vojna na Blízkom východe sa priblížila k bodu, keď ju už nebude možné udržať pod kontrolou. Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí je krajina ohrozená v oblasti potravinovej, vodnej a environmentálnej bezpečnosti a stále stojí na prahu všetkých týchto výziev.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Teheránu, že sa naň „zosype peklo“ v podobe útokov na iránske elektrárne a mosty, ak nedosiahne s USA dohodu a neukončí blokádu Hormuzského prielivu. Ultimátum vyprší v utorok o 20.00 východoamerického času (v stredu o 02.00 h SELČ).
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v utorok večer navrhol dvojtýždňové prímerie medzi USA, Izraelom a Iránom a vyzval šéfa Bieleho domu na predĺženie ultimáta. Biely dom potvrdil, že Trump o pakistanských návrhoch vie.