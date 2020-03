Irán nasadí do ulíc armádu, aby zabránila šíreniu koronavírusu

Teherán 13. marca (TASR) – Vláda v Teheráne sa v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 rozhodla nasadiť armádu, aby v priebehu najbližších 24 hodín pomohla vyprázdniť ulice iránskych miest. Na prítomnosť tohto nákazlivého ochorenia by mali byť otestovaní všetci obyvatelia islamskej republiky.



S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie náčelníka generálneho štábu iránskych ozbrojených síl generála Mohammada Bagherího o tom informovala agentúra AFP.



Podľa Bagherího slov bola vytvorená nová komisia, ktorá bola poverená "vyprázdnením obchodov, ulíc a ciest".



"Počas najbližších desiatich dní bude monitorovaný celý iránsky národ prostredníctvom kybernetického priestoru, telefónov a ak to bude nutné tak aj osobne. Tí, u koho bude podozrenie z nákazy, budú identifikovaní," dodal náčelník generálneho štábu.



Najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že vypuknutie epidémie SARS-CoV-2 v Iráne môže byť súčasťou biologického útoku na islamskú republiku. Vyzval preto iránsku armádu, aby podporila úsilie vlády v boji proti epidémii, a to úzkou spoluprácou s iránskym ministerstvom zdravotníctva a založením vojenskej základne, ktorá by sa venovala boju proti vírusu. Podľa ajatolláha táto iniciatíva môže byť aj cvičením v oblasti biologickej obrany.



Irán je v súčasnosti koronavírusom najviac postihnutou krajinou na Blízkom a Strednom východe a v globálnej bilancii je s vyše 10 000 nakazenými a 429 úmrtiami na treťom mieste za Čínou a Talianskom.



Koronavírusom sa v Iráne nakazilo niekoľko vysoko postavených vládnych úradníkov a poslancov a najmenej sedem z nich chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo. Medzi obeťami je aj poradca ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa.