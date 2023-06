Návrh v Iráne ruší väzenie za nenosenie hidžábu, ale zvyšuje pokuty

Teherán 6. júna (TASR) - V Iráne predložili návrh zákona zvyšujúci pokuty pre ženy za porušenie kódexu nosenia hidžábu na verejnosti. Zároveň však zo súčasnej legislatívy odstraňuje väzenské tresty za porušenie tohto nariadenia. Nenosenie hidžábu už nebude trestným činom, ale iba priestupkom. TASR prebrala správu od tlačovej agentúry AFP.



Od Islamskej revolúcie v roku 1979 si musia ženy v Iráne na verejnosti zakrývať vlasy aj krk. Za porušenie nariadenia hrozia pokuty alebo väzenie až do dvoch mesiacov. V krajine však čoraz viac žien odmieta nosiť pokrývku hlavy.



Podľa legislatívneho návrhu, ktorého znenie zverejnili vládne médiá, dostanú páchatelia najskôr od polície varovnú textovú správu. Druhé porušenie by znamenalo pokutu vo výške od piatich miliónov do 60 miliónov iránskych rialov (110 až 1300 eur). Zákon prináša aj ďalšie tresty, napríklad zaistenie vozidla ženy až na desať dní.



Podľa sociológa Abbása Abdího sa nenosenie hidžábu zmení z trestného činu na priestupok. Bude sa teda podobať dopravnému priestupku, len zaň budú vyššie pokuty. Dodal, že od vlaňajšej smrti 22-ročnej Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela po zadržaní mravnostnou políciou za porušenie týchto pravidiel a následných protestoch, spoločnosť "neakceptuje väznenie žien za to, nemali závoj".



Orgány v reakcii na protesty zaviedli opatrenia presadzujúce prísny kódex obliekania. Medzi tresty patrí zatvorenie podnikov, v ktorých zamestnankyne nedodržiavajú pravidlá. Na verejných miestach zase umiestnili kamery.



Návrh zákona vyvolal diskusiu medzi poprednými predstaviteľmi v krajine. Vrchný sudca Iránu Gholám-Hosejn Mohsení Ežejí zdôraznil potrebu vyhnúť sa polarizácii spoločnosti a uviedol, že chápe "obavy veriacich", ktorí kódex obliekania podporujú. Vplyvné ultrakonzervatívne krídlo v iránskom parlamente predložený návrh zákona považuje za málo prísny.