Irán navštívia experti z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Teherán 14. decembra (TASR) — Predstavitelia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v najbližších dňoch navštívia Irán, aby odstránili "nejasnosti" okolo údajných tajných aktivít Teheránu. Oznámili to v stredu iránski predstavitelia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Predstavitelia agentúry navštívia Teherán v nasledujúcich dňoch," potvrdil šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí. "Naše kontakty s agentúrou pokračujú a dúfame, že dokážeme odstrániť prekážky a nejasnosti a urobiť krok vpred," dodal.



MAAE so sídlom vo Viedni už niekoľko mesiacov vyzýva Irán, aby vysvetlil prítomnosť nukleárneho materiálu na troch neohlásených miestach. Táto záležitosť zmarila snahy o oživenie jadrovej dohody z roku 2015, od ktorej Spojené štáty jednostranne odstúpili v roku 2018 za vlády vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa.



Delegácia MAAE plánovala odcestovať do Iránu ešte v novembri, návšteva sa však neuskutočnila po tom, čo Rada guvernérov kritizovala nedostatočnú spoluprácu Teheránu pri poskytovaní "dôveryhodných" odpovedí na technické otázky. V dôsledku toho agentúra uviedla, že nie je schopná zaručiť hodnovernosť a integritu iránskeho jadrového programu.



V piatok Eslámí vyhlásil, že stopy obohateného uránu nájdené v Iráne sa tam dostali zo zahraničia. Dohoda z roku 2015 poskytla Iránu zmiernenie sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu, aby sa zaručilo, že Teherán nebude môcť vyvinúť jadrovú zbraň, pripomína AFP.