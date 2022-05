Irán naznačuje odklad popravy švédskeho lekára iránskeho pôvodu

Teherán 17. mája (TASR) - Irán naznačil, že by mohol odložiť vykonanie trestu nad švédskym lekárom iránskeho pôvodu Ahmadom Rezom Džalálím, ktorý bol odsúdený na smrť za údajnú špionáž pre izraelskú tajnú službu Mosad.



Informoval o tom v pondelok denník The Times of Israel (TOI), ktorý sa odvolal na vyhlásenie iránskeho ministerstva zahraničných vecí.



Jeho hovorca v pondelok v Teheráne uviedol, že rozsudok nad Džalálím "je definitívny", ale jeho právnici požiadali, aby "sa poprava vykonala v inom čase".



"Zvažuje sa to... justícia sa bude týmto prípadom zaoberať," povedal hovorca.



Vyslanec OSN Enrique Mora počas minulotýždňovej návštevy Iránu vyzval na prepustenie Džalálího, a to z "humanitárnych dôvodov".



Agentúra ISNA začiatkom mája informovala, že lekár Džalálí, ktorý má švédske aj iránske občianstvo, má byť popravený do 21. mája.



Džalálí žil a pracoval v Štokholme, kde pôsobil na lekárskej univerzite v Karolínskom inštitúte. Počas návštevy Iránu v apríli 2016 bol uväznený a v októbri 2017 odsúdený na smrť. Tamojší súd ho uznal za vinného z toho, že izraelskej tajnej službe Mosad poskytol informácie o dvoch iránskych jadrových vedcoch, ktorí boli neskôr zavraždení. Džalálí získal švédske občianstvo v roku 2018.