< sekcia Zahraničie
Irán nechce vojnu, uvádza vyhlásenie pripisované najvyššiemu vodcovi
Irán tento týždeň súhlasil s dvojtýždňovým prímerím s USA, ktoré by mohlo viesť k mierovým rokovaniam.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 9. apríla (TASR) – Iránsky nový najvyšší vodca Modžtabá Chameneí v najnovšom písomnom vyhlásení uviedol, že islamská republika si neželá vojnu so Spojenými štátmi a Izraelom, bude však chrániť svoje práva. Informovala o tom vo štvrtok štátna televízia, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.
„Neusilovali sme sa o vojnu a ani ju nechceme,“ uviedol Modžtabá Chameneí v odkaze prečítanom v štátnej televízii pri príležitosti 40 dní od smrti jeho otca, dlhoročného vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Zahynul pri útokoch v prvý deň vojny 28. februára.
„Za žiadnych okolností sa však nezriekneme našich legitímnych práv a v tohto ohľade považujeme celý front odporu za celok,“ doplnil v zjavnej zmienke o Libanone, kde Izrael vedie konflikt v hnutím Hizballáh, ktoré je spojencom Teheránu.
Irán tento týždeň súhlasil s dvojtýždňovým prímerím s USA, ktoré by mohlo viesť k mierovým rokovaniam. Americký prezident Donald Trump sa predtým islamskej republike vyhrážal úplným zničením.
Chameneí vo štvrtkovom odkaze uviedol, že Irán dosiahol vo vojne „konečné víťazstvo“ a za posledných 40 dní „ohromil celý svet“. Vyhlásenie rovnako ako pri doterajších jeho stanoviskách nesprevádzali jeho fotografie ani videozábery. Od vymenovania za nástupcu svojho otca 8. marca sa nový vodca Iránu neobjavil na verejnosti, čo podnecuje dohady o jeho zdravotnom stave, mieste pobytu a skutočnej pozícii vo vedení štátu.
