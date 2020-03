Irán necíti povinnosť vpúšťať inšpektorov OSN na určité miesta

Viedeň 4. marca (TASR) - Irán nezastáva názor, že by bol povinný sprístupniť medzinárodným inšpektorom objekty na svojom území, o ktorých úrad jadrového dozoru OSN vyslovil podozrenie, že slúžia na uskladnenie nedeklarovaného jadrového materiálu alebo podnikanie nedeklarovaných jadrových aktivít. Vyhlásil to v stredu iránsky veľvyslanec pri viedenskej pobočke OSN Kázem Gharíb Abádí, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Irán podľa neho nemusí vyhovieť požiadavkám Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), pokiaľ usúdi, že sú založené na "vykonštruovaných informáciách od spravodajských služieb". Gharíb Abádí obvinil Spojené štáty a Izrael zo snahy "vyvíjať nátlak" na MAAE, aby "narušili proaktívnu a konštruktívnu spoluprácu" medzi týmto úradom a Iránom.



Veľvyslanec sa tak vyjadril deň po zverejnení správy, kde MAAE napomína Irán za odopretie prístupu k dvom lokalitám, o ktorých sa diplomati domnievajú, že mohli byť spojené s minulými jadrovými aktivitami tejto krajiny. Izrael, pre ktorý je Irán úhlavným nepriateľom, predtým prišiel s tvrdením, že jeho spravodajské služby získali nové informácie o niekdajšom jadrovom zbrojnom programe Iránu, pripomenula AFP.



V uvedenej správe sa spomínajú dve z troch lokalít, o ktoré sa MAAE zaujíma už od minulého leta. Jadrová agentúra so sídlom vo Viedni zverejnila v utorok aj ďalšiu správu, kde konštatuje, že Irán pokračuje v porušovaní podmienok jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015, nehlási však žiadne obmedzenia v prístupe k jadrovým zariadeniam.



Nový generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vyjadril v utorok znepokojenie nad štýlom spolupráce Iránu s agentúrou a požiadal o "vysvetlenie", pokiaľ ide o nedeklarované miesto v Teheráne, kde sa koncom minulého roka našli častice uránu.