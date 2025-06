Irán nemôže získať jadrovú zbraň, hovorí Trump a vyzýva na evakuáciu

Washington 17. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na utorok na svojej sociálnej sieti Truth vyzval všetkých obyvateľov Teheránu na evakuáciu. Opätovne tiež deklaroval, že Irán nemôže získať jadrovú zbraň, informuje TASR.



„Irán mal podpísať dohodu, ktorú som im povedal, aby podpísali. Aká škoda a mrhanie ľudskými životmi. Jednoducho povedané, Irán nemôže mať jadrovú zbraň. Hovoril som to stále dookola! Všetci by mali byť okamžite evakuovaní z Teheránu!“ napísal americký prezident.



Trump v pondelok večer vyjadril presvedčenie, že Irán nakoniec podpíše jadrovú dohodu so Spojenými štátmi. Viac podrobností neuviedol, avšak podotkol, že po skončení summitu skupiny G7 v Kanade „USA niečo podniknú“.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová informovala, že Trump odíde zo summitu G7 o deň skôr ako plánoval, aby sa venoval situácii na Blízkom východe. „Podarilo sa toho dosiahnuť veľa, ale pre dianie na Blízkom východe prezident Trump dnes večer po večeri s hlavami štátov odcestuje,“ ozrejmila Leavittová. Trump sa podľa agentúry Reuters nepodpíše ani pod návrh spoločného vyhlásenia lídrov G7 vyzývajúceho na deeskaláciu iránsko-izraelského konfliktu.



Americký minister obrany Pete Hegseth predtým potvrdil, že nariadil nasadiť dodatočné vojenské kapacity na Blízky východ pre eskalujúci vojenský konflikt medzi Iránom a Izraelom. Do oblasti smeruje lietadlová loď USS Nimitz. Agentúra Reuters tiež informovala o pohybe amerických lietadiel určených na doplňovanie paliva vo vzduchu.



V iránskej metropole podľa odhadov žije takmer 10 miliónov ľudí a v jeho metropolitnej oblasti ďalších šesť miliónov osôb. Na viacerých cestách v meste sa v pondelok tvorili kolóny áut s obyvateľmi opúšťajúcimi Teherán v reakcii na pokračujúce izraelské útoky.