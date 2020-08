Irán neodškodní príbuzných obetí zostrelenia ukrajinského lietadla

Teherán 10. augusta (TASR) - Irán neodškodní príbuzných obetí januárového zostrelenia ukrajinského lietadla iránskou armádou. Uviedol to v pondelok šéf iránskeho poisťovacieho úradu, informovala agentúra DPA.



"Lietadlo bolo poistené ukrajinskými a európskymi firmami, a preto by za škody mali zaplatiť ony," povedal štátnej tlačovej agentúre IRNA Golam-Réza Solejmání. Iránske poisťovne podľa neho nemali s nehodou nič spoločné.



Ešte koncom júla hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Irán "v zásade" pripravený zaplatiť Ukrajine odškodné za zostrelené lietadlo.



Lietadlo podľa tvrdení Teheránu nedopatrením zostrelili 8. januára 2020 iránske revolučné gardy.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, ak by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké ciele v susednom Iraku. Tieto útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního pri akcii amerického dronu v blízkosti letiska v Bagdade.



Irán začiatkom júla oznámil, že príčinou zostrelenia lietadla krátko po štarte z teheránskeho letiska bola "ľudská chyba", keďže bol chybne nastavený radar protivzdušnej obrany. Ukrajina vtedy oponovala, že na takéto vyhlásenie je ešte príliš skoro, keďže ešte nebolo ukončené vyšetrovanie príčin tragédie.



Čierne skrinky z lietadla Irán dopravil do Paríža, kde ich skúma iránska delegácia spoločne s francúzskym Úradom vyšetrovania a analýz civilného letectva (BEA).