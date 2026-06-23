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Irán neplánuje pustiť inšpektorov z MAAE k zbombardovaným zariadeniam
Americký viceprezident J. D. Vance v pondelok po rokovaniach vo Švajčiarsku vyhlásil, že Irán umožní inšpektorom z MAAE vrátiť sa do krajiny.
Autor TASR
Teherán 23. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničia v utorok uviedlo, že inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) neplánuje pustiť k iránskym jadrovým zariadeniam, ktoré boli zbombardované počas vojny so Spojenými štátmi a s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Nestretli sme sa s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ani nemáme žiadne plány, aby agentúra vykonala inšpekciu iránskych jadrových zariadení poškodených americkou a sionistickou vojenskou agresiou,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
Americký viceprezident J. D. Vance v pondelok po rokovaniach vo Švajčiarsku vyhlásil, že Irán umožní inšpektorom z MAAE vrátiť sa do krajiny. Irán pozastavil prístup MAAE k svojim jadrovým zariadeniam počas minuloročnej 12-dňovej vojny.
„Nestretli sme sa s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ani nemáme žiadne plány, aby agentúra vykonala inšpekciu iránskych jadrových zariadení poškodených americkou a sionistickou vojenskou agresiou,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
Americký viceprezident J. D. Vance v pondelok po rokovaniach vo Švajčiarsku vyhlásil, že Irán umožní inšpektorom z MAAE vrátiť sa do krajiny. Irán pozastavil prístup MAAE k svojim jadrovým zariadeniam počas minuloročnej 12-dňovej vojny.