Irán nepovolil prevoz nobelistky do nemocnice pre nenosenie hidžábu

Paríž 2. novembra (TASR) – Iránske úrady nepovolili prevoz držiteľky Nobelovej ceny za mier za rok 2023 Narges Mohammadíovej do nemocnice na nevyhnutné lekárske vyšetrenia. Oznámila to vo štvrtok jej rodina, podľa ktorej je dôvodom Mohammadíovej odmietanie nosenia povinného hidžábu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nobelovu cenu tejto aktivistke udelili v októbri za jej "boj proti útlaku žien v Iráne".



Iránom predtým zmietali nepokoje vyvolané vlaňajšou smrťou Mahsy Amíniovej, ktorá zomrela vo väzbe po zadržaní mravnostnou políciou práve pre údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu.



Mohammadíová po udelení Noblovej ceny vyhlásila, že za žiadnu cenu nebude nosiť hidžáb, ako to vyžadujú iránske zákony prijaté krátko po iránskej islamskej revolúcii z roku 1979.



Mohammadíová je držaná v teheránskej väznici Evin. Podľa vyjadrenia svojej rodiny trpí pľúcnymi a kardiovaskulárnymi problémami, pričom naliehavo potrebuje lekárske vyšetrenia, ktoré jej nevedia poskytnúť vo väzení.



Jej prevoz do nemocnice však vedenie väznice zamietlo, pričom ho odôvodnilo jej pretrvávajúcim odmietaním nosenia hidžábu. "Je ochotná riskovať život tým, že nebude nosiť 'nanútený hidžáb', dokonca ani kvôli lekárskemu ošetreniu," uviedla aktivistkina rodina.



V pondelok Mohammadíovú v ženskom krídle väznice navštívil tím lekárov, aby jej spravil echokardiogram (ultrazvuk srdca). Vedenie väznice ju totiž bez hidžábu odmietlo previezť aj do väzenskej ošetrovne.



Predmetné vyšetrenie odhalilo, že aktivistka má upchaté dve žily a trpí aj pľúcnou hypertenziou. Jej stav si vyžaduje ďalšie nemocničné vyšetrenia ako koronárny angiogram a röntgen pľúc.



Mohammadíová tento týždeň odsúdila nedávnu smrť iránskej tínedžerky Armity Garawandovej, ktorá podľa aktivistov zomrela po tom, ako ju na stanici metra v Teheráne napadla mravnostná polícia, lebo nemala správne nasadený hidžáb.



Iránske úrady použitie násilia zo strany polície popreli a tvrdia že tínedžerka "omdlela" v dôsledku nízkeho krvného tlaku, pričom spadla, udrela si hlavu a upadla do kómy. V nemocnici neskôr zomrela. Mohammadíová jej smrť nazvala "vraždou".