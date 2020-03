Irán nepustil inšpektorov dozornej jadrovej agentúry OSN na 2 miesta

Viedeň 3. marca (TASR) - Nový šéf Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vyjadril v utorok znepokojenie nad štýlom spolupráce Iránu s agentúrou a požiadal o "vysvetlenie" ohľadne nedeklarovaného miesta v Teheráne, kde sa koncom minulého roka našli častice uránu.



Apel šéfa MAAE prišiel v ten istý deň, čo agentúra vydala dve správy - jednu o súčasnom jadrovom programe Iránu a druhú podrobne opisujúcu, ako Irán odmietol pustiť jej inšpektorov na dve miesta, ktoré si koncom januára želali navštíviť.



Ide o dve z troch lokalít, kde sa podľa MAAE zrejme nachádzajú nedeklarované zásoby jadrového materiálu a kde zrejme prebiehajú jadrové aktivity, spresnila tlačová agentúra AFP.



Šéf dozornej agentúry OSN Grossi, ktorý bol v Paríži na stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, pre AFP povedal: "Irán sa musí rozhodnúť pre jasnejší štýl spolupráce s agentúrou a podať potrebné vysvetlenia."



"Fakt, že sme našli stopy uránu, je veľmi dôležitý. Znamená to, že možno prebiehajú jadrové aktivity, ktoré nie sú pod medzinárodným dozorom a ktorých zámer nepoznáme. To ma znepokojuje," dodal Grossi.



MAAE celé mesiace nalieha na Teherán, aby jej poskytol informácie o aktivitách prebiehajúcich na nedeklarovanom (oficiálne nepriznanom) mieste, kde sa našli častice uránu.



Aj keď MAAE nespresnila spomínané miesto, diplomatické zdroje pre AFP uviedli, že agentúra sa spýtala Iránu na miesto v teheránskom okrese Turkuzábád, kde podľa tvrdenia Izraela prebiehali v minulosti jadrové aktivity.



Okrem toho agentúra v jednej správe vydanej v utorok napísala, že Teheránu "položila množstvo otázok súvisiacich s prípadným nedeklarovaným jadrovým materiálom a jadrovými aktivitami na troch miestach v Iráne".



Diplomatický zdroj povedal, že ide o iné tri lokality, nie o spomínaný Turkuzábád.



MAAE takisto napísala, že Irán za posledné tri mesiace viac než strojnásobil svoje zásoby obohateného uránu a teraz má vyše tonu uskladnených zásob - čo je porušením historickej jadrovej dohody so svetovými veľmocami z roku 2015.