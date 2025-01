Irán nesúhlasí s výstavbou afganskej priehrady Pašdan na rieke Herírúd

Teherán 3. januára (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyhlásilo, že priehrada na hornom toku rieky Herírúd, ktorú buduje susedný Afganistan, obmedzuje prietok vody a môže byť v rozpore s bilaterálnymi zmluvami. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



Hovorca teheránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baqaei v piatok vyjadril "silný protest a znepokojenie nad neprimeraným obmedzením prítoku vody do Iránu" v prípade dokončenia projektu priehrady Pašdan v afganskej provincii Herát. Irán už o tom podľa neho afganské orgány informovali.



"Využívanie vodných zdrojov a povodí sa nemôže uskutočniť bez toho, aby sa rešpektovali práva Iránu v súlade s dvojstrannými zmluvami alebo platnými zvykovými zásadami a pravidlami či s dôležitým princípom dobrého susedstva a environmentálnym hľadiskom," dodal Baqaei.



Výstavbu priehrady Pašdan už kritizoval pre iránsku tlačovú agentúru IRNA aj predstaviteľ iránskeho vodohospodárstva. "Táto situácia vedie k sociálnym a environmentálnym problémom, ktoré vplývajú na dodávku pitnej vody do svätého mesta Mašhad," povedal. Mašhad je druhé najväčšie mesto v Iráne a sídli v ňom šiitská moslimská svätyňa.



Afganistan minulý mesiac potvrdil, že výstavba priehrady finalizuje. Jej kapacita bude 54 miliónov kubických metrov vody, pomôže zavlažovať asi 13.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy a vyrobí dva megawatty elektrickej energie.



Rieka Herírúd tečie z hôr stredného Afganistanu do Turkménska a preteká pozdĺž hraníc Iránu.