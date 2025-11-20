Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán neumožní prístup k bombardovaným jadrovým zariadeniam bez dohody

Na snímke Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Teherán od 12-dňovej vojny s Izraelom v júni tohto roku neposkytol inšpektorom MAAE prístup do troch jadrových zariadení, na ktoré letecky útočili Izrael aj Spojené štáty.

Autor TASR
Teherán 20. novembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že bez uzavretia konkrétnej dohody nedostane Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) prístup k iránskym jadrovým lokalitám napadnutým počas nedávnej vojny s Izraelom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Zariadenia, ktoré boli napadnuté, majú svoj vlastný príbeh a kým sa neprijme rozhodnutie a nedosiahne sa záver medzi nami, MAAE a ostatnými, spolupráca nie je možná,“ povedal v rozhovore zverejnenom vo štvrtok na jeho telegramovom kanáli.

Rozhovor sa uskutočnil ešte predtým, ako vo štvrtok MAAE ako jadrový dozorný orgán OSN prijala rezolúciu požadujúcu prístup k týmto lokalitám. Arákčí neuviedol žiadne podrobnosti o prípadnej dohode.

Štvrtková rezolúcia „nalieha na Irán, aby úplne a bez zdržania plnil svoje právne záväzky na základe rezolúcií BR OSN (Bezpečnostnej rady OSN) a poskytoval plnú a rýchlu spoluprácu s MAAE vrátane poskytovania takých informácií a prístupov, aké agentúra požaduje.“

Teherán od 12-dňovej vojny s Izraelom v júni tohto roku neposkytol inšpektorom MAAE prístup do troch jadrových zariadení, na ktoré letecky útočili Izrael aj Spojené štáty. Povolil im však navštíviť ostatné jadrové zariadenia.
