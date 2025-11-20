< sekcia Zahraničie
Irán neumožní prístup k bombardovaným jadrovým zariadeniam bez dohody
Teherán od 12-dňovej vojny s Izraelom v júni tohto roku neposkytol inšpektorom MAAE prístup do troch jadrových zariadení, na ktoré letecky útočili Izrael aj Spojené štáty.
Autor TASR
Teherán 20. novembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že bez uzavretia konkrétnej dohody nedostane Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) prístup k iránskym jadrovým lokalitám napadnutým počas nedávnej vojny s Izraelom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Zariadenia, ktoré boli napadnuté, majú svoj vlastný príbeh a kým sa neprijme rozhodnutie a nedosiahne sa záver medzi nami, MAAE a ostatnými, spolupráca nie je možná,“ povedal v rozhovore zverejnenom vo štvrtok na jeho telegramovom kanáli.
Rozhovor sa uskutočnil ešte predtým, ako vo štvrtok MAAE ako jadrový dozorný orgán OSN prijala rezolúciu požadujúcu prístup k týmto lokalitám. Arákčí neuviedol žiadne podrobnosti o prípadnej dohode.
Štvrtková rezolúcia „nalieha na Irán, aby úplne a bez zdržania plnil svoje právne záväzky na základe rezolúcií BR OSN (Bezpečnostnej rady OSN) a poskytoval plnú a rýchlu spoluprácu s MAAE vrátane poskytovania takých informácií a prístupov, aké agentúra požaduje.“
Teherán od 12-dňovej vojny s Izraelom v júni tohto roku neposkytol inšpektorom MAAE prístup do troch jadrových zariadení, na ktoré letecky útočili Izrael aj Spojené štáty. Povolil im však navštíviť ostatné jadrové zariadenia.
„Zariadenia, ktoré boli napadnuté, majú svoj vlastný príbeh a kým sa neprijme rozhodnutie a nedosiahne sa záver medzi nami, MAAE a ostatnými, spolupráca nie je možná,“ povedal v rozhovore zverejnenom vo štvrtok na jeho telegramovom kanáli.
Rozhovor sa uskutočnil ešte predtým, ako vo štvrtok MAAE ako jadrový dozorný orgán OSN prijala rezolúciu požadujúcu prístup k týmto lokalitám. Arákčí neuviedol žiadne podrobnosti o prípadnej dohode.
Štvrtková rezolúcia „nalieha na Irán, aby úplne a bez zdržania plnil svoje právne záväzky na základe rezolúcií BR OSN (Bezpečnostnej rady OSN) a poskytoval plnú a rýchlu spoluprácu s MAAE vrátane poskytovania takých informácií a prístupov, aké agentúra požaduje.“
Teherán od 12-dňovej vojny s Izraelom v júni tohto roku neposkytol inšpektorom MAAE prístup do troch jadrových zariadení, na ktoré letecky útočili Izrael aj Spojené štáty. Povolil im však navštíviť ostatné jadrové zariadenia.