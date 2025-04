Irán nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, tvrdí rezort diplomacie

Teherán 7. apríla (TASR) - Irán nikdy nezíska jadrové zbrane, pretože to zakázal svojím dekrétom najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, zdôraznil v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Reagoval tak na tvrdenie poslanca iránskeho parlamentu Mohammada Kásima Osmáního, ktorý navrhol, aby Irán získal jadrovú bombu a zabezpečiť tak si tak rovnaké postavenie v rokovaniach so Západom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



„Irán sa nikdy, za žiadnych okolností nevydá cestou vývoja jadrových zbraní. To je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie založenej na fatve najvyššieho vodcu. Verím, že o tejto otázke nie sú žiadne pochybnosti,“ povedal hovorca v súvislostí s dekrétom z roku 2003.



Spojené štáty a Západ dlhodobo obviňujú Irán zo snáh vyvinúť jadrové zbrane. Teherán tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho aktivity v oblasti obohacovania uránu sú výlučne na mierové účely.



Americký prezident Donald Trump minulý mesiac vyzval Teherán, aby viedol rokovania o svojom jadrovom programe s Washingtonom, a dokonca pohrozil bombardovaním Iránu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu povedal, že priame rokovania so Spojenými štátmi by boli „nezmyselné“.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok uviedol, že Rusko je pripravené pomôcť vyriešiť napätie medzi Washingtonom a Teheránom. Peskov tvrdí, že Moskva diskutuje s iránskymi predstaviteľmi aj o otázke jadrovej dohody, píše Reuters.



„Tento proces bude pokračovať aj v blízkej budúcnosti. A, samozrejme, Rusko je pripravené vyvinúť maximálne úsilie a urobiť všetko pre to, aby prispelo k vyriešeniu tohto problému politickými a diplomatickými prostriedkami,“ povedal Peskov.



Počas prvého Trumpovho funkčného obdobia Spojené štáty v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie. Irán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody uzavretej v roku 2015.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov minulý týždeň uviedol, že Trumpove vyjadrenie o bombardovaní Iránu iba „komplikuje situáciu“ a mohlo by byť pre región katastrofou.



Rusko od začiatku vojny na Ukrajine prehĺbilo vzťahy s Iránom a ruský prezident Vladimir Putin a jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškiján v januári podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v pondelok oznámila, že odborníci z Ruska, Číny a Iránu budú v utorok (8. apríla) diskutovať v Moskve o iránskom jadrovom programe.