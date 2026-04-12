Irán: Nikto nečakal dosiahnutie dohody v prvom kole rokovaní s USA

Na snímke pakistanskí novinári sledujú televízny prenos zo stretnutia viceprezidenta USA J.D. Vanca (vľavo) a pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa v Islamabade 11. apríla 2026. Lietadlo Air Force Two s viceprezidentom Spojených štátov J. D. Vanceom na palube pristálo v pakistanskom hlavnom meste. Podľa zdroja agentúry Reuters prišli do Islamabadu aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca prezidenta Jared Kushner. Americká delegácia má so zástupcami Iránu začať rokovania s cieľom ukončiť šesť týždňov trvajúcu vojnu na Blízkom východe. Foto: TASR/AP

Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA.

Autor TASR
Teherán 12. apríla (TASR) - Teherán v nedeľu vyhlásil, že „nikto neočakával“, že Spojené štáty a Irán dosiahnu dohodu v prvom kole rokovaní, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.

„Od začiatku bolo jasné, že by sme nemali očakávať, že dosiahneme dohodu v jednom kole (rokovaní). Nikto to neočakával,“ povedal Bakájí v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu po oznámení, že rokovania v Islamabade zamerané na ukončenie vojny na Blízkom východe neboli úspešné.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí zároveň vyjadril presvedčenie, že „naše kontakty s Pakistanom, ako aj s našimi ďalšími priateľmi v regióne, budú pokračovať.“

Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA.

Spojené štáty tvrdia, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu možnú ponuku“, pričom od neho požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane, čo Teherán odmietol.

Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa konali v Islamabade, odkiaľ už medzičasom po americkej delegácii odcestovali aj vyjednávači z Iránu, informovala iránska tlačová agentúra Tasním.
