Irán: Nikto nečakal dosiahnutie dohody v prvom kole rokovaní s USA
Autor TASR
Teherán 12. apríla (TASR) - Teherán v nedeľu vyhlásil, že „nikto neočakával“, že Spojené štáty a Irán dosiahnu dohodu v prvom kole rokovaní, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
„Od začiatku bolo jasné, že by sme nemali očakávať, že dosiahneme dohodu v jednom kole (rokovaní). Nikto to neočakával,“ povedal Bakájí v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu po oznámení, že rokovania v Islamabade zamerané na ukončenie vojny na Blízkom východe neboli úspešné.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí zároveň vyjadril presvedčenie, že „naše kontakty s Pakistanom, ako aj s našimi ďalšími priateľmi v regióne, budú pokračovať.“
Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA.
Spojené štáty tvrdia, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu možnú ponuku“, pričom od neho požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane, čo Teherán odmietol.
Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa konali v Islamabade, odkiaľ už medzičasom po americkej delegácii odcestovali aj vyjednávači z Iránu, informovala iránska tlačová agentúra Tasním.
