Irán tvrdí, že ajatolláh je napriek správam o zraneniach v poriadku
Nový iránsky najvyšší duchovný vodca je synom a nástupcom dlhoročného vládcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Irán 28. februára.
Autor TASR
Teherán 11. marca (TASR) - Nový najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí je „v poriadku a v bezpečí“ napriek tvrdeniam, že počas pokračujúcej vojny Izraela a USA proti Iránu utrpel zranenia. Uviedol to v stredu syn iránskeho prezidenta Júsuf Pezeškiján. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Počul som správy, že pán Modžtabá Chameneí je zranený. Spýtal som sa niekoľkých priateľov, ktorí s ním boli v kontakte. Povedali mi, že vďaka Bohu je v poriadku,“ uviedol Júsuf Pezeškiján, ktorý je zároveň poradcom vlády, v príspevku na svojom kanáli na platforme Telegram.
Iránska štátna televízia predtým označila Chameneího za „zraneného veterána ramadánskej vojny“, jeho údajné zranenia však nešpecifikovala, píše AFP. Denník The New York Times v stredu s odvolaním sa na troch nemenovaných iránskych predstaviteľov uviedol, že Chameneí „utrpel zranenia vrátane poranenia nôh, ale bol pri vedomí a ukrýval sa na veľmi bezpečnom mieste s obmedzenou možnosťou komunikácie“.
Nový iránsky najvyšší duchovný vodca je synom a nástupcom dlhoročného vládcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Irán 28. februára.
Päťdesiatšesťročný Modžtabá Chameneí sa len výnimočne objavuje na verejnosti alebo vystupuje na oficiálnych podujatiach. Od svojho zvolenia za najvyššieho duchovného vodcu v nedeľu 8. marca zatiaľ neprehovoril k národu, ani nevydal písomné vyhlásenie.
