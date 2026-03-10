< sekcia Zahraničie
Irán: O konci vojny na Blízkom východe rozhodneme my
Trump pohrozil rozsiahlejším útokom na Irán, pokiaľ zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny prudko vzrástli pre vojnu na Blízkom východe.
Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy vyhlásili v utorok, že o konci vojny na Blízkom východe rozhodnú samy. Reagovali tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že konflikt sa už čoskoro skončí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je na nás, aby sme rozhodli o konci tejto vojny,“ uviedli gardy vo vyhlásení. „Rovnováha a budúce usporiadanie regiónu sú teraz v rukách našich ozbrojených síl, americké sily vojnu neukončia,“ zdôraznili vo vyhlásení.
Prezident USA v pondelok vyhlásil, že „iránska vojna sa už čoskoro skončí“ bez toho, aby stanovil konkrétny termín. Podľa jeho slov totiž operácie USA a Izraela dosahujú svoje ciele. Hovorca gárd odmietol tieto výroky a označil ich za pokus o zvládnutie domáceho a regionálneho tlaku.
Podľa hovorcu ozbrojené sily Iránu zároveň nedovolia až do odvolania export ani jediného litra ropy z regiónu k agresorovi a jeho partnerom. Zdôraznil, že ich snahy ovplyvniť ceny ropy a plynu budú len dočasné a márne, píše stanica al-Džazíra. Hovorca tiež poznamenal, že obranná infraštruktúra krajiny je funkčná napriek pretrvávajúcim nepriateľským operáciám a armáda je pripravená na pokračujúce boje.
Trump pohrozil rozsiahlejším útokom na Irán, pokiaľ zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny prudko vzrástli pre vojnu na Blízkom východe. „Nedovolím, aby teroristický režim držal svet ako rukojemníka a aby sa pokúšal zastaviť globálne dodávky ropy. Ak Irán urobí čokoľvek pre to, aby to dosiahol, dostanú oveľa, oveľa tvrdší zásah,“ vyhlásil podľa AFP.
