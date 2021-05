O post prezidenta Iránu sa uchádza takmer 600 ľudí

Na archívnej snímke súčasný iránsky prezident Hasan Rúhání 14. apríla 2021 v Teheráne. Foto: TASR/AP

Teherán 16. mája (TASR) - Takmer 600 ľudí sa zaregistrovalo do iránskych prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 18. júna. Oznámilo to v nedeľu iránske ministerstvo vnútra, z vyhlásenia ktorého citovala agentúra DPA. Medzi dovedna 592 uchádzačmi o kandidatúru na post prezidenta je aj 40 žien.Všetkých uchádzačov o prezidentskú funkciu teraz ešte musí preveriť a následne odobriť Rada strážcov iránskej ústavy, ktorá by mala mená schválených kandidátov zverejniť 26. a 27. mája.Medzi uchádzačmi dominuje približne 30 mien, vrátane súčasného viceprezidenta Esháka Džahángírího, konzervatívneho šéfa iránskej justície Ebráhíma Raísího či bývalého predsedu parlamentu Alího Larídžáního, ktorý Irán zastupoval aj pri rokovaniach o jadrovom programe so svetovými mocnosťami.O prezidentský úrad sa uchádza aj bývalý prezident Mahmúd Ahmadínežád či bojovníčka za práva žien Zahra Šodžáíová, ktorá bola poradkyňou exprezdienta Mohammada Chátamího, a tiež Mohsen Hášemí Rafsandžání, syn niekdajšieho prezidenta Akbara Hášemího Rafsandžáního.Predvolebná kampaň v Iráne sa začne 28. mája a potrvá do 16. júna. Na 17. júna bude vyhlásené moratórium, ktoré bude platiť aj v deň volieb. Okrem prezidentských volieb sa 18. júna v Iráne budú voliť aj poslanci mestských zastupiteľstiev.O prezidentskú funkciu v Iráne sa podľa nedávno pozmenených kritérií môže uchádzať osoba, ktorá nie je mladšia ako 40 rokov a zároveň ani staršia ako 75 rokov.Súčasný prezident Hasan Rúhání, ktorý je považovaný za relatívne umierneného politika, už nemôže v prezidentských voľbách kandidovať, pretože je vo funkcii už druhé po sebe nasledujúce obdobie.