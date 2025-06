Irán obesil troch mužov za špionáž pre Izrael

Teherán 25. júna (TASR) - Irán v stredu oznámil, že popravil obesením troch mužov, ktorých usvedčili zo spolupráce s izraelskou tajnou službou Mosad a z pašovania vybavenia, ktoré sa údajne chystali použiť na spáchanie atentátu. Stalo sa tak deň po tom, čo vstúpilo do platnosti prímerie s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Irán často informuje o zatknutí alebo poprave osôb obvinených zo spolupráce so zahraničnými spravodajskými službami, najmä s jeho hlavným nepriateľom – Izraelom.



Po tom, ako 13. júna vypukla iránsko-izraelská vojna, Teherán prisľúbil rýchle súdne procesy s osobami, ktoré zatkli pre podozrenie, že kolaborovali s izraelskými tajnými službami.



Popravy mužov obvinených z toho, že sú agentmi Mosadu, vykonali iránske úrady v nedeľu aj pondelok. Tie oznámené v stredu sa uskutočnili v meste Orumíje pri hraniciach s Tureckom.



Americký prezident Donald Trump v noci na utorok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má ukončiť ich 12 dní trvajúci vojnový konflikt.



Najskôr mali obe strany čas do utorka 06.00 h SELČ (07.30 h teheránskeho času), aby dokončili rozbehnuté operácie. Irán mal následne prímerie začať dodržiavať ako prvý, Izrael sa k tomuto režimu mal pridať po 12 hodinách. Obe strany však prímerie porušili, čo Trumpa nahnevalo - obzvlášť kritický bol voči Izraelu. Následne však v utorok popoludní (SELČ) deklaroval, že prímerie je v platnosti. Strany ho podľa všetkého dodržiavali aj v stredu nad ránom.