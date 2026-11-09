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Irán obhajuje svoj návrh na mierové rokovania s USA
Irán navrhol skrátiť čas na obnovenie rokovaní z predošlých sedem dní na dva a požaduje od Spojených štátov najprv zastavenie bojov, zrušenie námornej blokády a zrušenie medzinárodných sankcií.
Autor TASR
Teherán 9. novembra (TASR) - Irán v pondelok obhajoval svoj návrh na obnovenie mierových rozhovorov s USA už v priebehu dvoch dní a označil ho za najrozumnejšiu ponuku, aká je v súčasnosti na stole. Minister zahraničia USA Marco Rubio predtým označil požiadavky Iránu za „neprijateľné, v niektorých prípadoch nehorázne, smiešne a naozaj nerealistické“, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Je neprimerané, že Irán požaduje zrušenie nezákonných sankcií zo strany USA a ich námornej blokády ešte pred začatím rokovaní, ako aj ukončenie vojny na všetkých frontoch?“ reagoval sa v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na Rubiove výroky.
Irán navrhol skrátiť čas na obnovenie rokovaní z predošlých sedem dní na dva a požaduje od Spojených štátov najprv zastavenie bojov, zrušenie námornej blokády a zrušenie medzinárodných sankcií.
Rubio v nedeľu vyhlásil, že v otázke mierových rozhovorov s Iránom sa dosiahol len malý pokrok. „Práve teraz to nie je veľmi produktívne, pretože iránske požiadavky sú nielen neprijateľné, ale v niektorých prípadoch nehorázne a smiešne a naozaj nerealistické,“ povedal novinárom. „Viacero krajín s nimi naďalej komunikuje o rôznych návrhoch. Ale nepovedal by som, že sme na pokraji prelomu,“ dodal.
Šéf americkej diplomacie doplnil, že ak je možnosť dosiahnuť diplomatické riešenie, Spojené štáty ju preskúmajú, hoci niekedy nie je také niečo možné. Americký prezident Donald Trump v nedeľu pre stanicu CNN povedal, že nové vojenské útoky na Irán sú „veľmi nepravdepodobné“, ak budú rokovania napredovať.
Bakájí v pondelok vyhlásil, že nátlak USA na Irak, aby zatvoril všetky hraničné priechody s Iránom, neovplyvní bilaterálne vzťahy medzi týmito dvoma blízkovýchodnými krajinami. Snahy o obmedzenie iránskeho obchodu cez pozemné trasy vníma ako snahu odpútať pozornosť od prehry Trumpových republikánov vo voľbách do amerického Kongresu.
„Je neprimerané, že Irán požaduje zrušenie nezákonných sankcií zo strany USA a ich námornej blokády ešte pred začatím rokovaní, ako aj ukončenie vojny na všetkých frontoch?“ reagoval sa v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na Rubiove výroky.
Irán navrhol skrátiť čas na obnovenie rokovaní z predošlých sedem dní na dva a požaduje od Spojených štátov najprv zastavenie bojov, zrušenie námornej blokády a zrušenie medzinárodných sankcií.
Rubio v nedeľu vyhlásil, že v otázke mierových rozhovorov s Iránom sa dosiahol len malý pokrok. „Práve teraz to nie je veľmi produktívne, pretože iránske požiadavky sú nielen neprijateľné, ale v niektorých prípadoch nehorázne a smiešne a naozaj nerealistické,“ povedal novinárom. „Viacero krajín s nimi naďalej komunikuje o rôznych návrhoch. Ale nepovedal by som, že sme na pokraji prelomu,“ dodal.
Šéf americkej diplomacie doplnil, že ak je možnosť dosiahnuť diplomatické riešenie, Spojené štáty ju preskúmajú, hoci niekedy nie je také niečo možné. Americký prezident Donald Trump v nedeľu pre stanicu CNN povedal, že nové vojenské útoky na Irán sú „veľmi nepravdepodobné“, ak budú rokovania napredovať.
Bakájí v pondelok vyhlásil, že nátlak USA na Irak, aby zatvoril všetky hraničné priechody s Iránom, neovplyvní bilaterálne vzťahy medzi týmito dvoma blízkovýchodnými krajinami. Snahy o obmedzenie iránskeho obchodu cez pozemné trasy vníma ako snahu odpútať pozornosť od prehry Trumpových republikánov vo voľbách do amerického Kongresu.