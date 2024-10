Irán obnovuje lety

Teherán 3. októbra (TASR) - Irán vo štvrtok obnovil letovú prevádzku na svojom území, ktorú pozastavil po utorkovom raketovom útoku na Izrael. Letecký úrad v Iráne vtedy pozastavil vnútroštátne aj medzinárodné lety. Obmedzenie trvalo do štvrtka 5.00 h miestneho času (3.30 h SELČ), potvrdil hovorca úradu civilného letectva Džafar Jázárlú. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) však naďalej neodporúča európskym leteckým spoločnostiam vstupovať do iránskeho vzdušného priestoru. Odporúčanie zatiaľ platí do 31. októbra.



Cez víkend vydala EASA odporúčanie vyhnúť sa vzdušnému priestoru Izraela a Libanonu, ktoré taktiež platí do 31. októbra. EASA situáciu naďalej monitoruje, pričom dĺžka platnosti odporúčania sa môže zmeniť.