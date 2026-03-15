Irán obvinil Izrael, že zrejme útočí na štáty Perzského zálivu
Autor TASR
Teherán/Izrael 15. marca (TASR) - Irán v nedeľu uviedol, že za útokmi na civilné ciele v krajinách Perzského zálivu môže byť Izrael, uviedli iránske štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí podľa tlačovej agentúry Fárs poprel, že by Teherán cielil na akékoľvek civilné alebo obytné oblasti v týchto krajinách. Pri takýchto útokoch sa podľa Arákčího používajú drony americkej výroby.
Sky News pripomína, že šéf iránskej diplomacie svoje tvrdenia nijako nepodložil. Dodal však, že Teherán je pripravený spolu so susednými krajinami vytvoriť vyšetrovaciu komisiu s cieľom posúdiť tieto útoky na civilné ciele.
Vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala spoločným americko-izraelským útokom na Irán 28. februára a pokračovala odvetnými útokmi Iránu na ciele USA a Izraela v okolitých krajinách, vstúpila medzitým do svojho tretieho týždňa, pripomína stanica France 24.
Izraelská armáda podľa agentúry AFP uviedla, že v nedeľu začala s masívnou vlnou útokov na infraštruktúru „iránskeho teroristického režimu“ v západnej časti Iránu.
Úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) vyzvali miestnych obyvateľov, aby podľa možnosti zostali v bezpečí po tom, čo krajina v nedeľu ráno zaznamenala novú vlnu raketových útokov, uvádza Sky News.
