Irán obvinil Ukrajinu z účasti na konflikte na Blízkom východe
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v pondelok označil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu za „plodnú“.
Autor TASR
Kyjev/Teherán 31. marca (TASR) - Priznanie Ukrajiny, že na Blízky východ posiela svojich expertov, „predstavuje aktívnu účasť na vojenskej agresii proti Iránu“, uviedol v pondelok v liste stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Íravání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu za úspech, z ktorého vzišlo viacero bezpečnostných dohôd. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízie NBC News.
„Ukrajina podľa medzinárodného práva svojim konaním preberá medzinárodnú zodpovednosť za napomáhanie pri páchaní medzinárodného protiprávneho činu. Poskytuje operačnú a technickú pomoc, ktorá priamo prispieva k použitiu sily a agresívnym činom proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Iránskej islamskej republiky,“ napísal Íravání v liste generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a Bezpečnostnej rade OSN zverejnenom iránskou tlačovou agentúrou IRNA.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v pondelok označil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu za „plodnú“. „Už máme uzavreté prelomové dohody so Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom. Spolupracujeme aj s Jordánskom a Kuvajtom,“ napísal na sociálnej sieti X s tým, že je Kyjev v kontakte i s Bahrajnom a Ománom.
„Pre Ukrajinu to nie je len otázka prestíže a rešpektu k našim ľuďom; je to veľmi praktická záležitosť. Vyvážame náš systém ochrany, zručnosti našich bojovníkov, vedomosti, ktoré náš štát má. A od týchto partnerských krajín očakávame recipročnú bezpečnostnú angažovanosť,“ dodal Zelenskyj.
