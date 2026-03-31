Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
< sekcia Zahraničie

Irán obvinil Ukrajinu z účasti na konflikte na Blízkom východe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v pondelok označil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu za „plodnú".

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev/Teherán 31. marca (TASR) - Priznanie Ukrajiny, že na Blízky východ posiela svojich expertov, „predstavuje aktívnu účasť na vojenskej agresii proti Iránu“, uviedol v pondelok v liste stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Íravání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu za úspech, z ktorého vzišlo viacero bezpečnostných dohôd. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízie NBC News.

„Ukrajina podľa medzinárodného práva svojim konaním preberá medzinárodnú zodpovednosť za napomáhanie pri páchaní medzinárodného protiprávneho činu. Poskytuje operačnú a technickú pomoc, ktorá priamo prispieva k použitiu sily a agresívnym činom proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Iránskej islamskej republiky,“ napísal Íravání v liste generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a Bezpečnostnej rade OSN zverejnenom iránskou tlačovou agentúrou IRNA.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v pondelok označil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu za „plodnú“. „Už máme uzavreté prelomové dohody so Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom. Spolupracujeme aj s Jordánskom a Kuvajtom,“ napísal na sociálnej sieti X s tým, že je Kyjev v kontakte i s Bahrajnom a Ománom.

„Pre Ukrajinu to nie je len otázka prestíže a rešpektu k našim ľuďom; je to veľmi praktická záležitosť. Vyvážame náš systém ochrany, zručnosti našich bojovníkov, vedomosti, ktoré náš štát má. A od týchto partnerských krajín očakávame recipročnú bezpečnostnú angažovanosť,“ dodal Zelenskyj.
