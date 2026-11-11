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Irán obvinil USA a Izrael, že ich útoky škodia životnému prostrediu
Útoky na zariadenia na spracovanie palív v okolí veľkého plynového poľa na juhu Iránu podľa neho viedli k úniku približne 500.000 ton oxidu uhličitého.
Autor TASR
Teherán/Antalya 11. novembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu na klimatickej konferencii OSN v tureckej Antalyi obvinil Spojené štáty a Izrael, že počas útokov na Irán spôsobili vážne škody na životnom prostredí, informovala agentúra AFP.
„Nedávna zločinná a nezákonná agresia Ameriky a sionistického režimu proti Iránu... spôsobila vážne škody na životnom prostredí, keď do ovzdušia uvoľnila obrovské množstvo znečisťujúcich látok a skleníkových plynov,“ upozornil Pezeškiján.
Útoky na zariadenia na spracovanie palív v okolí veľkého plynového poľa na juhu Iránu podľa neho viedli k úniku približne 500.000 ton oxidu uhličitého. „Cielený útok na sklady palív v blízkosti Teheránu spôsobil uvoľnenie ďalšieho milióna ton,“ dodal. Vyzval preto na vytvorenie mechanizmov, ktoré by umožnili brať USA a Izrael za tieto činy na zodpovednosť.
Konkrétne obvinenia zo strany Iránu sa nepodarilo nezávisle overiť. Pri pobreží viacerých krajín Perzského zálivu bolo však zaznamenaných niekoľko ropných škvŕn.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už v minulosti pripísalo znečistenie vojenským operáciám USA v regióne. Obe krajiny však zároveň, v rámci snahy presadiť vlastné blokády, útočili na tankery v Hormuzskom prielive.
Pezeškiján pricestoval do Antalye v stredu. Iránska štátna tlačová agentúra IRNA informovala, že počas návštevy už rokoval s viacerými lídrami zúčastnených krajín.
Vojna na Strednom východe sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi na Irán, pri ktorých zahynul najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi na krajiny v celom regióne. Do bojov sa zapojili aj ozbrojené skupiny, ktoré Irán podporuje v Libanone, Jemene a Iraku.
„Nedávna zločinná a nezákonná agresia Ameriky a sionistického režimu proti Iránu... spôsobila vážne škody na životnom prostredí, keď do ovzdušia uvoľnila obrovské množstvo znečisťujúcich látok a skleníkových plynov,“ upozornil Pezeškiján.
Útoky na zariadenia na spracovanie palív v okolí veľkého plynového poľa na juhu Iránu podľa neho viedli k úniku približne 500.000 ton oxidu uhličitého. „Cielený útok na sklady palív v blízkosti Teheránu spôsobil uvoľnenie ďalšieho milióna ton,“ dodal. Vyzval preto na vytvorenie mechanizmov, ktoré by umožnili brať USA a Izrael za tieto činy na zodpovednosť.
Konkrétne obvinenia zo strany Iránu sa nepodarilo nezávisle overiť. Pri pobreží viacerých krajín Perzského zálivu bolo však zaznamenaných niekoľko ropných škvŕn.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už v minulosti pripísalo znečistenie vojenským operáciám USA v regióne. Obe krajiny však zároveň, v rámci snahy presadiť vlastné blokády, útočili na tankery v Hormuzskom prielive.
Pezeškiján pricestoval do Antalye v stredu. Iránska štátna tlačová agentúra IRNA informovala, že počas návštevy už rokoval s viacerými lídrami zúčastnených krajín.
Vojna na Strednom východe sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi na Irán, pri ktorých zahynul najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi na krajiny v celom regióne. Do bojov sa zapojili aj ozbrojené skupiny, ktoré Irán podporuje v Libanone, Jemene a Iraku.