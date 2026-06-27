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Irán obvinil USA z hrubého porušenia memoranda o ukončení vojny

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Údery podľa iránskeho rezortu diplomacie porušili okrem memoranda aj Chartu OSN.

Autor TASR
Teherán 27. júna (TASR) - Irán v sobotu obvinil Spojené štáty z hrubého porušenia memoranda o porozumení, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo americká armáda vykonala údery v islamskej republike v reakcii na útok na nákladnú loď v Hormuzskom prielive, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Tieto brutálne útoky, ktoré boli namierené proti iránskym pobrežným sledovacím zariadeniam, predstavujú hrubé porušenie“ memoranda o porozumení o ukončení vojny, uviedlo v sobotu vo vyhlásení iránske ministerstvo zahraničných vecí.

Americká armáda predtým oznámila, že jej jednotky v piatok zaútočili na iránske sklady rakiet a dronov a pobrežné radary v reakcii na iránsky útok na nákladnú loď prechádzajúcu Hormuzským prielivom.

Iránske Revolučné gardy neskôr uviedli, že v odvete zaútočili na americké ciele v oblasti Perzského zálivu a pohrozili, že pokiaľ sa to zopakuje, „odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz“. Údery podľa iránskeho rezortu diplomacie porušili okrem memoranda aj Chartu OSN.
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