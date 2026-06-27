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Irán obvinil USA z hrubého porušenia memoranda o ukončení vojny
Údery podľa iránskeho rezortu diplomacie porušili okrem memoranda aj Chartu OSN.
Autor TASR
Teherán 27. júna (TASR) - Irán v sobotu obvinil Spojené štáty z hrubého porušenia memoranda o porozumení, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo americká armáda vykonala údery v islamskej republike v reakcii na útok na nákladnú loď v Hormuzskom prielive, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Tieto brutálne útoky, ktoré boli namierené proti iránskym pobrežným sledovacím zariadeniam, predstavujú hrubé porušenie“ memoranda o porozumení o ukončení vojny, uviedlo v sobotu vo vyhlásení iránske ministerstvo zahraničných vecí.
Americká armáda predtým oznámila, že jej jednotky v piatok zaútočili na iránske sklady rakiet a dronov a pobrežné radary v reakcii na iránsky útok na nákladnú loď prechádzajúcu Hormuzským prielivom.
Iránske Revolučné gardy neskôr uviedli, že v odvete zaútočili na americké ciele v oblasti Perzského zálivu a pohrozili, že pokiaľ sa to zopakuje, „odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz“. Údery podľa iránskeho rezortu diplomacie porušili okrem memoranda aj Chartu OSN.
„Tieto brutálne útoky, ktoré boli namierené proti iránskym pobrežným sledovacím zariadeniam, predstavujú hrubé porušenie“ memoranda o porozumení o ukončení vojny, uviedlo v sobotu vo vyhlásení iránske ministerstvo zahraničných vecí.
Americká armáda predtým oznámila, že jej jednotky v piatok zaútočili na iránske sklady rakiet a dronov a pobrežné radary v reakcii na iránsky útok na nákladnú loď prechádzajúcu Hormuzským prielivom.
Iránske Revolučné gardy neskôr uviedli, že v odvete zaútočili na americké ciele v oblasti Perzského zálivu a pohrozili, že pokiaľ sa to zopakuje, „odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz“. Údery podľa iránskeho rezortu diplomacie porušili okrem memoranda aj Chartu OSN.