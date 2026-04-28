< sekcia Zahraničie
Irán obvinil USA z pirátstva pre ich námornú blokádu prístavov
Irán naďalej obmedzuje plavbu cez strategicky dôležitý Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Teherán 28. apríla (TASR) - Hovorca iránskeho ministertva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok obvinil Spojené štáty z pirátstva pre ich námornú blokádu a zadržiavanie ropných tankerov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Toto je úplná legalizácia pirátstva a ozbrojených lúpeží na otvorenom mori,“ napísal Bakájí na sociálnej sieti X. Doplnil, že konanie USA znamená „návrat pirátov - teraz však operujú na základe vládou vydaných zatykačov“.
Zatiaľ čo rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení konfliktu stagnujú, Washington sa snaží vyvíjať tlak na Teherán prostredníctvom námornej blokády a zadržiavania plavidiel smerujúcich do alebo z iránskych prístavov v snahe obmedziť príjmy z vývozu ropy.
Irán zas naďalej obmedzuje plavbu cez strategicky dôležitý Hormuzský prieliv. Táto úžina je kľúčovou tranzitnou trasou pre vývoz ropy a plynu zo štátov Perzského zálivu a je mimoriadne dôležitá pre globálne energetické dodávky.
