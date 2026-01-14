< sekcia Zahraničie
Irán obvinil USA z pokusu vytvoriť zámienku na vojenskú intervenciu
Autor TASR
Teherán 14. januára (TASR) - Irán v utorok obvinil Spojené štáty zo snahy vytvoriť zámienku na vojenskú intervenciu, podnecovania politickej destabilizácie a ohrozovania suverenity islamskej republiky. Reagoval tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o možných ráznych krokoch Washingtonu v súvislosti s iránskymi zásahmi proti demonštrantom a ich prípadnými popravami. TASR o tom píše podľa agentúr AFP, TASS a denníka The Guardian.
„Predstavy a politika USA voči Iránu sú zakorenené v zmene režimu, pričom sankcie, hrozby, umelo vyvolané nepokoje a chaos slúžia ako modus operandi na vytvorenie zámienky pre vojenskú intervenciu,“ uviedla iránska misia pri Organizácii Spojených národov (OSN) v príspevku na sociálnej sieti X.
Iránsky veľvyslanec pri OSN podľa denníka The Guardian zároveň zaslal list generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, v ktorom ostro kritizuje Spojené štáty a Izrael. „Spojené štáty a izraelský režim nesú priamu a nepopierateľnú právnu zodpovednosť za stratu životov nevinných civilistov, najmä medzi mladými ľuďmi,“ napísal. Podľa diplomata by mala OSN a jej členské štáty prinútiť obe krajiny, aby upustili od „destabilizačnej politiky“ voči Teheránu.
„Vonkajšie zasahovanie“ do iránskych vnútorných záležitostí medzitým odsúdilo aj Rusko. Moskva varovala, že ak by sa zopakovali minuloročné americké útoky na Irán, malo by to „katastrofálne následky“ pre Blízky východ a medzinárodnú bezpečnosť.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 sa začali 28. decembra protestom obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskeho rialu. Následne prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov po celej krajine, ktoré si podľa aktivistov vyžiadali už najmenej 2000 obetí. Iránska prokuratúra v utorok avizovala, že proti niektorým zadržaným protestujúcim vznesie obvinenia, za ktoré hrozí trest smrti.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v ten istý deň vyzvalo svojich občanov v Iráne, aby krajinu okamžite opustili. Odporučilo im odísť po súši do Arménska alebo Turecka. Úrady ich tiež vyzvali, aby „mali plán na odchod, ktorý sa nespolieha na pomoc americkej vlády“.
