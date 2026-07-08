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Irán obvinil USA z porušenia memoranda o porozumení
Spojené štáty sa v utorok rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy. K tomuto kroku USA pristúpili po útokoch na tri tankery v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
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Teherán 8. júla (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v noci na stredu obvinilo Spojené štáty z opakovaného porušovania memoranda o porozumení a varovalo pred odvetou za americké útoky na ciele v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Irán vydáva vážne varovanie o následkoch amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedol iránsky rezort diplomacie vo vyhlásení, o ktorom informovala iránska štátna televízia IRIB.
Spojené štáty sa v utorok rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy. K tomuto kroku USA pristúpili po útokoch na tri tankery v Hormuzskom prielive.
Americká armáda následne zaútočila na Irán a uviedla, že ide o reakciu na tieto útoky na plavidlá v strategickej úžine, z ktorých USA obviňujú islamskú republiku.
Iránske médiá po oznámení americkej armády o útokoch na Irán informovali o sérií explózií v oblastiach pri Hormuzskom prielive. IRIB hlási šesť výbuchov z ostrova Kešm, sedem v meste Sirik a niekoľko ďalších explózií zaznamenali aj v prístavnom meste Bandar Abbás.
AFP konštatuje, že tieto útoky, ktoré ukončili viac než týždeň relatívneho pokoja, opäť vyvolali obavy o slobodu plavby po tom, čo Irán po uzavretí krehkého prímeria s USA znovuotvoril Hormuzský prieliv.
„Irán vydáva vážne varovanie o následkoch amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedol iránsky rezort diplomacie vo vyhlásení, o ktorom informovala iránska štátna televízia IRIB.
Spojené štáty sa v utorok rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy. K tomuto kroku USA pristúpili po útokoch na tri tankery v Hormuzskom prielive.
Americká armáda následne zaútočila na Irán a uviedla, že ide o reakciu na tieto útoky na plavidlá v strategickej úžine, z ktorých USA obviňujú islamskú republiku.
Iránske médiá po oznámení americkej armády o útokoch na Irán informovali o sérií explózií v oblastiach pri Hormuzskom prielive. IRIB hlási šesť výbuchov z ostrova Kešm, sedem v meste Sirik a niekoľko ďalších explózií zaznamenali aj v prístavnom meste Bandar Abbás.
AFP konštatuje, že tieto útoky, ktoré ukončili viac než týždeň relatívneho pokoja, opäť vyvolali obavy o slobodu plavby po tom, čo Irán po uzavretí krehkého prímeria s USA znovuotvoril Hormuzský prieliv.