Irán obvinil USA z vytvárania napätia na Blízkom východe

Teherán 17. júla (TASR) - Irán v nedeľu obvinil Spojené štáty z vytvárania napätia na Blízkom východe. Vyplýva to z vyhlásenia hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí v reakcii na návštevu amerického prezidenta Joea Bidena v Izraeli a Saudskej Arábii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Washington "sa opäť uchýlil k neúspešnej politike iránofóbie a snaží sa vyvolať napätie a krízy v regióne", povedal hovorca Náser Kanání.



Americký prezident sa v sobotu zúčastnil na summite Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC). Lídri tohto zoskupenia po rokovaní so šéfom Bieleho domu v noci na nedeľu v spoločnom vyhlásení uviedli, že Región Perzského zálivu musí zostať bez zbraní hromadného ničenia.



Hlavy štátov a vlád GCC zdôraznili "ústredný význam diplomatického úsilia" pri snahách zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní.



Teherán popiera snahu o výrobu jadrovej zbrane. "Tieto nepravdivé obvinenia sú v súlade s poburujúcou politikou Washingtonu... v regióne," povedal hovorca iránskeho rezortu diplomacie.



Biden vo štvrtok počas návštevy Izraela spoločne s izraelským premiérom Jairom Lapidom podpísal bezpečnostnú deklaráciu. Washington sa v tomto dokumente zaviazal, že "nikdy nedovolí Iránu nadobudnúť jadrové zbrane a že je pripravený na to využiť všetky zložky svojej štátnej moci".



Táto deklarácia je podľa Kanáního skvelým príkladom "klamstiev a pokrytectva" Spojených štátov, pretože "zatvárajú oči pred sionistickým (izraelským) režimom ako... najväčším držiteľom arzenálu jadrových zbraní v regióne".



Biden navštívil Blízky východ iba niekoľko dní pred návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina v Teheráne, ktorá je naplánovaná na 19. júla, pripomína AFP.