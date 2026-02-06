< sekcia Zahraničie
Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil Arákčí pred rokovaniami s USA
Irán podľa jeho slov nezabudol na udalosti z minulého roka, ale je pripravený rokovať v dobrej viere.
Autor TASR
Maskat 6. februára (TASR) - Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil v piatok pred spoločnými rokovaniami s USA v Ománe iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Irán podľa jeho slov nezabudol na udalosti z minulého roka, ale je pripravený rokovať v dobrej viere. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rozhovory medzi USA a Iránom sa podľa plánu uskutočnia v ománskom hlavnom meste Maskat. Za americkú stranu sa na nich zúčastnia osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zať Donalda Trumpa Jared Kushner. Irán zastúpi šéf diplomacie Arákčí, ktorý do Ománu pricestoval už vo štvrtok večer.
Presná agenda rokovaní zostáva neznáma. Irán sa snaží obmedziť rozhovory na iránsky jadrový program a zmiernenie sankcií, zatiaľ čo Washington by chcel hovoriť aj o raketovom programe Teheránu, podpore jeho spojencov vrátane Hamasu v Pásme Gazy, milícií Hizballáh v Libanone a húsíov v Jemene či potlačení nedávnych protestov v Iráne.
„Irán pristupuje k diplomacii s otvorenými očami a jasnou spomienkou na uplynulý rok. Jednáme v dobrej viere a pevne si stojíme za svojimi právami,“ uviedol Arákčí.
Trump v poslednom čase opakovane hrozil Iránu novým vojenským zásahom, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe. Intervenciu predtým spomínal aj ako pomoc pre účastníkov protivládnych demonštrácií.
„Záväzky je potrebné dodržiavať. Rovnosť, vzájomný rešpekt a vzájomný záujem nie sú rétorikou – sú nevyhnutnosťou a piliermi trvalej dohody,“ dodal Arákčí.
Republikánsky prezident od nástupu do funkcie vlani v januári obnovil svoju „politiku maximálneho tlaku“ na Irán. Už počas prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa nej sa zmiernili sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA postupne prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom programe. Rokovania o možnej novej dohode narušila krátka vojna medzi Izraelom a Iránom vlani v júni.
