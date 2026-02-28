Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán od BR OSN žiada okamžité opatrenia na zastavenie agresie

Stopy izraelského protivzdušného obranného systému počas národného poplachu po izraelskom útoku na Irán nad Tel Avivom 28. februára 2026. Izrael v sobotu vydal varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, čo armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej izraelské rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu, píše TASR. Foto: TASR/AP

Šéf iránskej diplomacie v liste generálnemu tajomníkovi OSN uviedol, že Rada sa musí zaoberať agresívnymi činmi amerického a izraelského režimu.

Autor TASR
New York 28. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v sobotu vyzval Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby prijala „okamžité“ opatrenia na zastavenie podľa neho nezákonnej agresie Spojených štátov a Izraela. Mimoriadne zasadnutie BR OSN sa pre americké a izraelské údery na Irán a následné odvetné útoky Teheránu uskutoční v sobotu o 22.00 h SEČ. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry Reuters a AFP.

Šéf iránskej diplomacie v liste generálnemu tajomníkovi OSN uviedol, že Rada sa musí „zaoberať agresívnymi činmi amerického a izraelského režimu“ a „prijať potrebné a okamžité opatrenia na zastavenie tohto nezákonného použitia sily“.

O zvolanie mimoriadneho zasadnutia BR OSN požiadali jej stáli členovia Rusko, Čína, Francúzsko, ako aj nestáli členovia Bahrajn a Kolumbia. „Počas zasadnutia BR OSN budeme od Spojených štátov a Izraela požadovať, aby okamžite ukončili svoje nezákonné a eskalačné kroky a vydali sa na cestu politického a diplomatického riešenia,“ uvádza sa v ruskom vyhlásení.

Nemenovaný diplomat z OSN uviedol, že na zasadnutí plánuje vystúpiť aj generálny tajomník OSN António Guterres. Ten predtým vydal vyhlásenie, v ktorom odsúdil vojenskú eskaláciu na Blízkom východe a uviedol, že „použitie sily Spojenými štátmi a Izraelom proti Iránu a následná odveta Iránu v celom regióne podkopávajú medzinárodný mier a bezpečnosť“.
