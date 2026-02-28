< sekcia Zahraničie
Irán od BR OSN žiada okamžité opatrenia na zastavenie agresie
Šéf iránskej diplomacie v liste generálnemu tajomníkovi OSN uviedol, že Rada sa musí zaoberať agresívnymi činmi amerického a izraelského režimu.
Autor TASR
New York 28. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v sobotu vyzval Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby prijala „okamžité“ opatrenia na zastavenie podľa neho nezákonnej agresie Spojených štátov a Izraela. Mimoriadne zasadnutie BR OSN sa pre americké a izraelské údery na Irán a následné odvetné útoky Teheránu uskutoční v sobotu o 22.00 h SEČ. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry Reuters a AFP.
Šéf iránskej diplomacie v liste generálnemu tajomníkovi OSN uviedol, že Rada sa musí „zaoberať agresívnymi činmi amerického a izraelského režimu“ a „prijať potrebné a okamžité opatrenia na zastavenie tohto nezákonného použitia sily“.
O zvolanie mimoriadneho zasadnutia BR OSN požiadali jej stáli členovia Rusko, Čína, Francúzsko, ako aj nestáli členovia Bahrajn a Kolumbia. „Počas zasadnutia BR OSN budeme od Spojených štátov a Izraela požadovať, aby okamžite ukončili svoje nezákonné a eskalačné kroky a vydali sa na cestu politického a diplomatického riešenia,“ uvádza sa v ruskom vyhlásení.
Nemenovaný diplomat z OSN uviedol, že na zasadnutí plánuje vystúpiť aj generálny tajomník OSN António Guterres. Ten predtým vydal vyhlásenie, v ktorom odsúdil vojenskú eskaláciu na Blízkom východe a uviedol, že „použitie sily Spojenými štátmi a Izraelom proti Iránu a následná odveta Iránu v celom regióne podkopávajú medzinárodný mier a bezpečnosť“.
