Irán: Od soboty bolo poškodených viac ako 100 civilných zariadení
Iránske médiá informovali, že boli zasiahnuté obytné oblasti viacerých miest, vrátane metropoly Teherán.
Autor TASR
Teherán 5. marca (TASR) - Od začiatku izraelských a amerických útokov pred šiestimi dňami bolo v Iráne ťažko poškodených najmenej 105 civilných zariadení, uviedol vo štvrtok Iránsky Červený polmesiac. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Podľa organizácie bolo doteraz zaznamenaných celkovo 1332 útokov na 636 miestach. Tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť.
Iránske médiá informovali, že boli zasiahnuté obytné oblasti viacerých miest, vrátane metropoly Teherán. Izrael a USA tvrdia, že ich útoky sú zamerané na iránsku vojenskú infraštruktúru, vrátane veliteľských centier, bezpečnostných agentúr a iných zariadení.
„Naši ľudia sú brutálne zabíjaní, pretože agresori zámerne útočia na civilné oblasti a akékoľvek miesta, o ktorých sa domnievajú, že spôsobia čo najväčšie utrpenie a straty na životoch,“ uviedol vo štvrtok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na platforme X, informovala agentúra AFP.
Na základe doposiaľ zverejnených údajov Iránskeho Červeného polmesiaca si konflikt vyžiadal 1045 iránskych obetí. Agentúra Reuters uvádza, že nie je zrejmé, či tento počet zahŕňa aj nebohých členov Revolučných gárd.
Izrael doposiaľ avizoval desať civilných obetí, jeho armáda nepotvrdila žiadneho mŕtveho vojaka. Spojené štáty potvrdili od soboty šiestich mŕtvych amerických vojakov. Obete hlásia aj ďalšie štáty Blízkeho východu, vrátane Libanonu, Iraku, Sýrie, Kuvajtu, Spojených arabských emirátov, Ománu aj Bahrajnu, dodáva Reuters.
