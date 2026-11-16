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Irán odmieta inšpekcie v jadrových zariadeniach, kým vojna neskončí
Inšpektori MAAE v septembri navštívili iránsku jadrovú elektráreň Búšehr, no nedostali prístup k ďalším zariadeniam, ktoré boli terčom úderov, vrátane zariadení Natanz, Fordó a Isfahán.
Autor TASR
Teherán 16. novembra (TASR) - Irán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) návštevy jeho poškodených jadrových zariadení, kým sa vojna na Blízkom východe neskončí a Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu, uviedol námestník iránskeho ministerstva zahraničných vecí Kázem Gharíbabádí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nepovolíme MAAE prístup k týmto zariadeniam, pokým nebudú splnené iránske požiadavky a kým vojna definitívne neskončí,“ povedal Gharíbabádí v televíznom rozhovore zverejnenom v nedeľu večer.
Vyjadril sa tak niekoľko dní po tom, čo MAAE vyzvala Teherán, aby podnikol „postupné kroky“ k obnoveniu inšpekcií dôležitých jadrových zariadení v krajine. MAAE nemá prístup k iránskym jadrovým zariadeniam od 12-dňovej vojny, počas ktorej Izrael a USA zaútočili na jadrové zariadenia v Iráne. Tieto objekty utrpeli zásah aj počas súčasnej vojny na Blízkom východe.
Inšpektori MAAE v septembri navštívili iránsku jadrovú elektráreň Búšehr, no nedostali prístup k ďalším zariadeniam, ktoré boli terčom úderov, vrátane zariadení Natanz, Fordó a Isfahán.
Gharíbabádí tvrdí, že žiadosť o prehliadku poškodených zariadení zo strany MAAE je „pravdepodobne zameraná na posúdenie účinnosti amerických zbraní“.
Snahy o ukončenie vojny na Blízkom východe nepriniesli takmer žiadny pokrok. Irán žiada od USA okrem iného o uvoľnenie zmrazených iránskych aktív a sankcií výmenou za znovuotvorenie strategického Hormuzského prielivu.
Podľa predstaviteľov islamskej republiky bude iránsky jadrový program témou diskusií v neskoršom štádiu.
USA tento mesiac oznámili, že ponúkajú odmenu 20 miliónov dolárov výmenou za informácie o iránskom jadrovom programe. Irán odsúdil tento krok ako „odporný“.
„Nepovolíme MAAE prístup k týmto zariadeniam, pokým nebudú splnené iránske požiadavky a kým vojna definitívne neskončí,“ povedal Gharíbabádí v televíznom rozhovore zverejnenom v nedeľu večer.
Vyjadril sa tak niekoľko dní po tom, čo MAAE vyzvala Teherán, aby podnikol „postupné kroky“ k obnoveniu inšpekcií dôležitých jadrových zariadení v krajine. MAAE nemá prístup k iránskym jadrovým zariadeniam od 12-dňovej vojny, počas ktorej Izrael a USA zaútočili na jadrové zariadenia v Iráne. Tieto objekty utrpeli zásah aj počas súčasnej vojny na Blízkom východe.
Inšpektori MAAE v septembri navštívili iránsku jadrovú elektráreň Búšehr, no nedostali prístup k ďalším zariadeniam, ktoré boli terčom úderov, vrátane zariadení Natanz, Fordó a Isfahán.
Gharíbabádí tvrdí, že žiadosť o prehliadku poškodených zariadení zo strany MAAE je „pravdepodobne zameraná na posúdenie účinnosti amerických zbraní“.
Snahy o ukončenie vojny na Blízkom východe nepriniesli takmer žiadny pokrok. Irán žiada od USA okrem iného o uvoľnenie zmrazených iránskych aktív a sankcií výmenou za znovuotvorenie strategického Hormuzského prielivu.
Podľa predstaviteľov islamskej republiky bude iránsky jadrový program témou diskusií v neskoršom štádiu.
USA tento mesiac oznámili, že ponúkajú odmenu 20 miliónov dolárov výmenou za informácie o iránskom jadrovom programe. Irán odsúdil tento krok ako „odporný“.