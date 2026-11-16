Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. november 2026Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

Irán odmieta inšpekcie v jadrových zariadeniach, kým vojna neskončí

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Inšpektori MAAE v septembri navštívili iránsku jadrovú elektráreň Búšehr, no nedostali prístup k ďalším zariadeniam, ktoré boli terčom úderov, vrátane zariadení Natanz, Fordó a Isfahán.

Autor TASR
Teherán 16. novembra (TASR) - Irán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) návštevy jeho poškodených jadrových zariadení, kým sa vojna na Blízkom východe neskončí a Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu, uviedol námestník iránskeho ministerstva zahraničných vecí Kázem Gharíbabádí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nepovolíme MAAE prístup k týmto zariadeniam, pokým nebudú splnené iránske požiadavky a kým vojna definitívne neskončí,“ povedal Gharíbabádí v televíznom rozhovore zverejnenom v nedeľu večer.

Vyjadril sa tak niekoľko dní po tom, čo MAAE vyzvala Teherán, aby podnikol „postupné kroky“ k obnoveniu inšpekcií dôležitých jadrových zariadení v krajine. MAAE nemá prístup k iránskym jadrovým zariadeniam od 12-dňovej vojny, počas ktorej Izrael a USA zaútočili na jadrové zariadenia v Iráne. Tieto objekty utrpeli zásah aj počas súčasnej vojny na Blízkom východe.

Inšpektori MAAE v septembri navštívili iránsku jadrovú elektráreň Búšehr, no nedostali prístup k ďalším zariadeniam, ktoré boli terčom úderov, vrátane zariadení Natanz, Fordó a Isfahán.

Gharíbabádí tvrdí, že žiadosť o prehliadku poškodených zariadení zo strany MAAE je „pravdepodobne zameraná na posúdenie účinnosti amerických zbraní“.

Snahy o ukončenie vojny na Blízkom východe nepriniesli takmer žiadny pokrok. Irán žiada od USA okrem iného o uvoľnenie zmrazených iránskych aktív a sankcií výmenou za znovuotvorenie strategického Hormuzského prielivu.

Podľa predstaviteľov islamskej republiky bude iránsky jadrový program témou diskusií v neskoršom štádiu.

USA tento mesiac oznámili, že ponúkajú odmenu 20 miliónov dolárov výmenou za informácie o iránskom jadrovom programe. Irán odsúdil tento krok ako „odporný“.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čakajú nás mrazy aj teploty nad 10 °C

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností