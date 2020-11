Irán odmieta intervenciu Švédska v kauze lekára odsúdeného na smrť

Teherán 25. novembra (TASR) – Irán varoval v stredu Švédsko pred akýmkoľvek zasahovaním do svojich vnútorných záležitostí. Ide o reakciu Teheránu na výzvu Štokholmu, aby v Iráne nepopravili iránsko-švédskeho lekára a učiteľa Ahmada Rezá Džalálího, ktorý bol pred tromi rokmi odsúdený na trest smrti za špionáž.



„Súdna moc islamskej republiky je nezávislá – všetky zásahy do vydávania alebo výkonu súdnych rozhodnutí odmietame ako neprijateľné," uviedol v utorok vo vyhlásení hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí.



Švédska ministerka zahraničných vecí Anne Lindeová v utorok informovala, že sa obrátila na svojho iránskeho kolegu Mohammada Džaváda Zarífa so žiadosťou o odvolanie popravy Džalálího, ktorý vo Švédsku pôsobil ako špecialista na urgentnú medicínu.



Irán v reakcii na to bez bližších podrobností uviedol, že informácie, ktoré v kauze Džalálího na objasnenie svojho postoja používajú švédske orgány, sú neúplné a nepravdivé. Teherán však toto svoje tvrdenie nijako nespresnil.



Džalálí žil a pracoval v Štokholme, kde pôsobil na lekárskej univerzite v Karolínskom inštitúte. Počas návštevy Iránu v apríli roku 2016 bol uväznený a v októbri 2017 odsúdený na smrť. Tamojší súd ho uznal za vinného z toho, že izraelskej tajnej službe Mossad poskytol informácie o dvoch iránskych jadrových vedcoch, ktorí boli neskôr zavraždení.



Samotný Džalálí tvrdí, že bol odsúdený na smrť za to, že odmietol návrh pracovať pre iránske tajné služby, keď svojho času cestoval po Európe. Švédske občianstvo bolo Džalálímu udelené vo februári 2018, keď už bol v iránskom väzení.



Jeho právnici tvrdili, že iránske justičné orgány im zabránili podať odvolanie proti rozsudku smrti na najvyššom súde.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v utorok vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite zasiahlo a zachránilo tak život lekára a vysokoškolského učiteľa.



Lekárova manželka v utorok v rozhovore pre agentúru TT uviedla, že ju manžel informoval o svojom prevoze do inej väznice, kde by mal byť na samotke. Dodala, že by to mohlo znamenať, že jeho poprava sa môže uskutočniť už v dohľadnom čase.



Pre podozrenie zo špionáže alebo pokusov o zosadenie vlády v Iráne tamojšie úrady zadržali v uplynulých rokoch mnoho cudzincov alebo Iráncov s občianstvom inej krajiny. Teherán však dvojité občianstvo neuznáva, a tak tieto osoby nemajú nárok ani na konzulárnu pomoc.