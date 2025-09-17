< sekcia Zahraničie
Irán odmieta kritiku raketového programu zo strany USA ako nezmyselnú
Spojené štáty podľa neho budú v terajšom prístupe k Iránu pokračovať, dokým vláda v Teheráne „nezmení svoj kurz“.
Autor TASR
Teherán 17. septembra (TASR) - Irán v stredu odmietol vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorý tento týždeň označil iránsky raketový program za neakceptovateľné riziko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Hovoril nezmysly,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Spojené štáty podľa neho „nemajú právo komentovať obranné schopnosti štátu, ktorý sa rozhodol za každú cenu zachovať svoju nezávislosť“.
Hovorca dodal, že raketový program je prostriedkom, ktorým sa Irán stavia proti „chamtivosti, agresii a útokom zo strany cudzích mocností vrátane USA a sionistického režimu,“ čím odkazoval na Izrael.
Počas svojej návštevy Izraela sa Rubio v pondelok zaviazal pokračovať v politike „maximálneho tlaku“ na Irán, ktorú americký prezident Donald Trump presadzoval už počas svojho prvého funkčného obdobia.
„Irán, ktorý vedú radikálni šiitskí duchovní a ktorý potencionálne disponuje nielen jadrovými zbraňami, ale aj raketami, ktoré by mohli tieto zbrane dopraviť na veľkú vzdialenosť, predstavuje neprijateľné riziko nielen pre Izrael, nielen pre Spojené štáty, ale pre celý svet,“ povedal Rubio na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Spojené štáty podľa neho budú v terajšom prístupe k Iránu pokračovať, dokým vláda v Teheráne „nezmení svoj kurz“.
„Hovoril nezmysly,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Spojené štáty podľa neho „nemajú právo komentovať obranné schopnosti štátu, ktorý sa rozhodol za každú cenu zachovať svoju nezávislosť“.
Hovorca dodal, že raketový program je prostriedkom, ktorým sa Irán stavia proti „chamtivosti, agresii a útokom zo strany cudzích mocností vrátane USA a sionistického režimu,“ čím odkazoval na Izrael.
Počas svojej návštevy Izraela sa Rubio v pondelok zaviazal pokračovať v politike „maximálneho tlaku“ na Irán, ktorú americký prezident Donald Trump presadzoval už počas svojho prvého funkčného obdobia.
„Irán, ktorý vedú radikálni šiitskí duchovní a ktorý potencionálne disponuje nielen jadrovými zbraňami, ale aj raketami, ktoré by mohli tieto zbrane dopraviť na veľkú vzdialenosť, predstavuje neprijateľné riziko nielen pre Izrael, nielen pre Spojené štáty, ale pre celý svet,“ povedal Rubio na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Spojené štáty podľa neho budú v terajšom prístupe k Iránu pokračovať, dokým vláda v Teheráne „nezmení svoj kurz“.