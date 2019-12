Irán odmieta kritiku vyslancov troch západných krajín

New York 6. decembra (TASR) - Irán vyjadril rozhorčenie nad listom, ktorým veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka upozorňujú Bezpečnostnú radu OSN, že aktivity Iránu zamerané na vývoj balistických striel schopných niesť jadrové zbrane sú proti rezolúcii OSN vyzývajúcej Teherán, aby nepodnikal činnosti súvisiace s takýmito raketami. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Veľvyslanci trojice európskych krajín pri OSN zaslali v tejto veci generálnemu tajomníkovi svetovej organizácie Antóniovi Guterresovi list, ktorý zverejnili v stredu.



Irán tento list v noci na piatok označil za "zúfalú lož, ktorá zakrýva ich úbohú neschopnosť splniť minimum ich vlastných povinností." Uvádza sa to v tvíte ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa.



Iránsky veľvyslanec pri OSN v odpovedi na list vytkol zástupcom troch európskych štátov, že používajú "nespoľahlivé zdroje" a svoje "zastarané správy" stavajú na zavádzajúcich argumentoch.



"Irán je odhodlaný pokračovať vo svojich činnostiach týkajúcich sa balistických rakiet a nosičov, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom. a v rámci svojich základných práv," uviedol list.



Irán vždy odmieta tvrdenia, že má plány na vývoj jadrových rakiet. Vyhlasuje, že jeho jadrový program je určený iba na mierovú výrobu energie a na lekárske účely.



Veľvyslanci troch európskych krajín vo svojom liste vyzývajú generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby vo svojej najbližšej správe o Iráne Bezpečnostnú radu OSN informoval, že iránske aktivity týkajúce sa balistických striel sú "v rozpore" s požiadavkou rezolúcie, ktorou BR OSN odobrila tzv. jadrovú dohodu Teheránu s veľmocami z roku 2015.



List uvádza príklad iránskej rakety "technicky schopnej niesť jadrovú zbraň". Podľa európskych krajín Irán okrem toho pokračuje v šírení balistickej raketovej technológie v regióne, čím tiež porušuje rezolúciu BR OSN.



Bezpečnostná rada OSN má 19. decembra na programe rozhovory o plnení rezolúcie z roku 2015, ktorú prijala na podporu jadrovej dohody.



Počas vlaňajšieho takéhoto stretnutia minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo apeloval na BR OSN, aby znova zakázala Iránu balistické strely schopné niesť nukleárne zbrane a aby zachovala zbrojné embargo, ktoré by na základe jadrovej dohody malo byť zrušené v roku 2020.



Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody v máji 2018, odkedy voči Iránu opätovne zaviedli prísne sankcie. Dohodu sa však ďalší piati signatári - Čína, Británia, Francúzsko, Nemecko a Rusko - snažia zachrániť.