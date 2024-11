Irán odmieta nové sankcie EÚ a Británie, podľa neho sú neopodstatnené

Teherán 19. novembra (TASR) — Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo ako neopodstatnené nové sankcie Európskej únie a Británie uvalené na Teherán za jeho údajnú podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Podľa neho sú založené na "falošných tvrdeniach" o dodávaní balistických striel Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Keďže ukrajinský prezident priznal, že do Ruska neboli vyvezené žiadne iránske balistické rakety, opatrenia Európskej únie a Spojeného kráľovstva pri uplatňovaní sankcií voči Iránu nemožno ospravedlniť," uviedol vo vyhlásení hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bagháí.



Reštriktívne opatrenia sú podľa neho v rozpore s medzinárodným právom a tým, že "ovplyvňujú záujmy a základné práva Iráncov, sú jasným príkladom systematického porušovania ľudských práv".



Bagháí takto reagoval na pondelkové rozšírenie sankcií voči Teheránu zo strany Bruselu a Londýna. Nové opatrenia sa zameriavajú na plavidlá a prístavy používané na prepravu bezpilotných lietadiel a zakazujú vývoz, prevoz, dodávanie alebo predaj komponentov používaných na výrobu rakiet a dronov z EÚ do Iránu a aj transakcie s prístavmi, ktoré "vlastnia, prevádzkujú alebo kontrolujú" sankcionované osoby a subjekty.



Sankcie sa tiež vzťahujú na iránsku štátnu lodnú spoločnosť IRISL, jej riaditeľa a tri ruské lodné spoločnosti obvinené z prevážania zbraní cez Kaspické more.



Britské ministerstvo zahraničných vecí taktiež uviedlo, že zmrazilo aktíva iránskych leteckých a lodných dopravcov za prepravu balistických rakiet a vojenských zásob do Ruska.



Irán opakovane odmieta obvinenia Západu, že Rusku dodal rakety alebo bezpilotné lietadlá, ktoré sú následne nasadené do vojny na Ukrajine. V nedeľu - deň pred uvalením nových sankcií - šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí tvrdil, že EÚ využíva "neexistujúcu zámienku s raketami", aby sa zamerala na jeho lodnú dopravu.



"Pre takéto správanie neexistuje žiadny právny, logický ani morálny základ. Dosiahne sa tým len to, čomu sa zdanlivo snažia zabrániť," varoval Arákčí na sociálnej sieti X. "Sloboda plavby je základnou zásadou námorného práva. Keď ju niektorí uplatňujú selektívne, takáto krátkozrakosť má zvyčajne tendenciu vrátiť sa ako bumerang," dodal.