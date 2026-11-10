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Irán odmieta obvinenia Francúzska za kyberútoky na supermarkety
Podobné incidenty boli následne začiatkom novembra hlásené v najmenej 11 ďalších európskych krajinách.
Autor TASR
Teherán 10. novembra (TASR) - Irán v utorok označil obvinenia zo strany Francúzska, že je zodpovedný za minulomesačné kybernetické útoky na chladničky v supermarketoch, za „nepodložené“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Ministerstvo zahraničných vecí Iránu kategoricky odmieta nepodložené a jednostranné obvinenia francúzskej vlády voči Iránu v súvislosti s údajnými kybernetickými aktivitami vo Francúzsku,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. Dodal, že „dôrazne odsudzuje túto otrepanú politiku vznášania obvinení voči Iránskej islamskej republike“.
Stovky francúzskych supermarketov zasiahli 11. a 12. októbra kybernetické útoky, ktoré zvýšili teplotu v ich chladničkách a mrazničkách, čo mnohé prevádzky prinútilo vyhodiť celé zásoby rýchlo sa kaziacich potravín. Podobné incidenty boli následne začiatkom novembra hlásené v najmenej 11 ďalších európskych krajinách.
Okrem predvolania iránskeho veľvyslanca a snahy o zavedenie sankcií na európskej úrovni francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok vyhlásil, že Paríž „nevylučuje žiadne možnosti a prijme všetky opatrenia vrátane tých, ktoré nemusíme zverejniť a budeme považovať za primerané a nevyhnutné na odradenie od ďalších útokov“.
Teherán medzičasom vyhlásil, že „v záujme ochrany svojich národných záujmov a bezpečnosti nebude váhať prijať potrebné a primerané opatrenia v reakcii na nezákonné aktivity zo zahraničia“. Dodal tiež, že Francúzsko sa týmito obvineniami „iba snaží odpútať pozornosť od vlastných zlyhaní“.
Neskôr kritizoval vládu v Paríži aj iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. „Francúzska vláda, ktorá nedokáže zvládnuť ani chladničky, nieto ešte riešiť problémy svojich občanov, zvaľuje vinu za svoje zlyhania na iných,“ uviedol šéf iránskej diplomacie na sociálnej sieti X.
Európska únia v utorok zároveň uviedla, že po oznámení Francúzska bude diskutovať s členskými štátmi o spôsobe, ako na incident „rýchlo a jednotne reagovať“, pripomína AFP.
„Ministerstvo zahraničných vecí Iránu kategoricky odmieta nepodložené a jednostranné obvinenia francúzskej vlády voči Iránu v súvislosti s údajnými kybernetickými aktivitami vo Francúzsku,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. Dodal, že „dôrazne odsudzuje túto otrepanú politiku vznášania obvinení voči Iránskej islamskej republike“.
Stovky francúzskych supermarketov zasiahli 11. a 12. októbra kybernetické útoky, ktoré zvýšili teplotu v ich chladničkách a mrazničkách, čo mnohé prevádzky prinútilo vyhodiť celé zásoby rýchlo sa kaziacich potravín. Podobné incidenty boli následne začiatkom novembra hlásené v najmenej 11 ďalších európskych krajinách.
Okrem predvolania iránskeho veľvyslanca a snahy o zavedenie sankcií na európskej úrovni francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok vyhlásil, že Paríž „nevylučuje žiadne možnosti a prijme všetky opatrenia vrátane tých, ktoré nemusíme zverejniť a budeme považovať za primerané a nevyhnutné na odradenie od ďalších útokov“.
Teherán medzičasom vyhlásil, že „v záujme ochrany svojich národných záujmov a bezpečnosti nebude váhať prijať potrebné a primerané opatrenia v reakcii na nezákonné aktivity zo zahraničia“. Dodal tiež, že Francúzsko sa týmito obvineniami „iba snaží odpútať pozornosť od vlastných zlyhaní“.
Neskôr kritizoval vládu v Paríži aj iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. „Francúzska vláda, ktorá nedokáže zvládnuť ani chladničky, nieto ešte riešiť problémy svojich občanov, zvaľuje vinu za svoje zlyhania na iných,“ uviedol šéf iránskej diplomacie na sociálnej sieti X.
Európska únia v utorok zároveň uviedla, že po oznámení Francúzska bude diskutovať s členskými štátmi o spôsobe, ako na incident „rýchlo a jednotne reagovať“, pripomína AFP.