Irán odmieta rezolúciu vyzývajúcu na plnú spoluprácu s MAAE

Teherán 16. novembra (TASR) - Irán odmietol návrh rezolúcie západných krajín, ktorá vyzýva Teherán na plnú spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). V stredu to vyhlásil šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Napísali rezolúciu a priniesli dokumenty, o ktorých sami vedia, že nie sú pravdivé a ktoré Islamská republika odmieta," uviedol Eslámí, ktorého citovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA.



V utorok diplomati uviedli, že Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko predložili medzinárodnej organizácii MAAE – úradu jadrového dozoru OSN – rezolúciu. V návrhu, do ktorého AFP nahliadla, štvorica krajín zdôraznila, že je "nevyhnutné a naliehavé", aby Irán "konal v súlade so svojimi záväzkami".



Text sa ešte musí prerokovať na štvrťročnom zasadnutí Rady guvernérov MAAE, ktoré sa začína v stredu.



Delegácia MAAE mala navštíviť Irán v novembri, Eslámí však povedal, že takáto návšteva nie je v súčasnosti na programe.



Teherán obohacuje urán výrazne nad limity stanovené v prelomovej jadrovej dohode so svetovými mocnosťami z roku 2015. Od tejto zmluvy však v roku 2018 Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa odstúpili.



Irán v roku 2015 podpísal pôvodnú dohodu okrem Spojených štátov aj s Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou. Diplomati z týchto krajín sa už niekoľko mesiacov snažia o jej obnovenie.