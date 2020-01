Irán odmieta tvrdenie, že zatajoval fakty o zostrelení lietadla

Teherán 13. januára (TASR) - Irán dôrazne odmietol tvrdenia o tom, že zatajil skutočnosti týkajúce sa zostrelenia ukrajinského dopravného lietadla revolučnými gardami. Pri incidente, ktorý sa odohral minulý týždeň pri Teheráne, zahynulo všetkých 176 osôb na palube.



"Vládu obvinili zo zatajovania a klamstva, ale nebolo to tak," povedal v pondelok pre novinárov hovorca iránskej vlády Alí Rabií, ktorého slová cituje tlačová agentúra DPA. Podľa neho dostal iránsky prezident Hasan Rúhání detaily o incidente od bezpečnostnej rady až dva dni po havárii. "Tlačové vyhlásenie bolo zverejnené bezprostredne nato," oznámil Rabií.



Nazlostení protestujúci po tom, ako iránska vláda v sobotu priznala, že armáda omylom zostrelila boeing leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines smerujúci do Kyjeva, vyšli v sobotu do ulíc metropoly Teherán i ďalších iránskym miest.



Iránske obyvateľstvo odsúdilo zatajenie faktov o nehode zo strany vlády a požaduje odstúpenie činiteľov, ktorí pri tejto tragédii zohrali úlohu. Niektorí sa dožadujú aj rezignácie samotného Rúháního.



Hovorca vyjadril ľútosť nad smrťou pasažierov i stratou dôvery obyvateľstva voči iránskej vláde. Rabií tiež vyhlásil, že zohľadniť treba i momentálne politické napätie.



Zostrelenie ukrajinského lietadla prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako Irán vypálil balistické strely na vojenské základne v Iraku, kde sú situované americké sily. Išlo o odplatu za rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zabiť vysokopostaveného iránskeho veliteľa Kásema Solejmáného v Bagdade.



"Všetky ozbrojené sily boli v stave najvyššej pohotovosti a toto bola príčina tejto tragickej chyby a následného nešťastia," uviedol Rabií.



Irán prizval k vyšetrovaniu nehody expertov z Kanady, Francúzska, Ukrajiny a Spojených štátov, dopĺňa tlačová agentúra AFP. Rúháni prisľúbil, že vyšetrovanie bude "dôkladné".



Šéf teheránskej polície Hosejn Rahímí podľa AFP uviedol, že teheránska polícia dostala príkaz na zachovanie "zdržanlivosti" pri postupe voči demonštráciám, ktoré vypukli po zostrelení boeingu. "Polícia sa zachovala k ľuďom, ktorí sa v nedeľu zhromaždili, trpezlivo a tolerantne," vyhlásil Rahímí.



Videozábery na sociálnych sieťach, zverejnené v nedeľu večer, však zachytávajú výstrely na protestoch na teheránskom Námestí slobody (Mejdáne ázádí). Na videách je vidieť krv na zemi, zranených ľudí, ktorých odťahujú do bezpečia ďalší protestujúci, a pravdepodobne aj príslušníkov bezpečnostných síl bežiacich v rukách so strelnými zbraňami.



Na ďalších záberoch vidieť, ako poriadková polícia bije protestujúcich obuškami a neďaleko stojaci ľudia kričia "Nebite ich!"



"Klamú, že naším nepriateľom je Amerika. Náš nepriateľ je priamo tu!" skandovala ďalšia skupina protestujúcich pred Teheránskou univerzitou.