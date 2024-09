Irán odmieta zodpovednosť za útoky na amerických predstaviteľov

Teherán 26. septembra (TASR) - Irán vo štvrtok vyhlásil, že obvinenia z útokov na bývalých amerických predstaviteľov sú neopodstatnené. Reagoval tak na tvrdenie bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý bez predloženia dôkazov obvinil Irán z pokusov o atentát na svoju osobu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je zrejmé, že takéto obvinenia sú iba súčasťou vytvárania predvolebnej atmosféry v USA... a nestoja ani za reakciu," uviedol vo vyhlásení hovorca iránskeho rezortu diplomacie Násir Kanaání.



Trump, republikánsky kandidát na prezidenta, v stredu vyhlásil, že za nedávnymi pokusmi o jeho zavraždenie môže byť Irán. Zároveň naznačil, že pokiaľ by sa stal znovu prezidentom a nejaká krajina by ohrozovala kandidáta na tento post, riskovala by "rozmetanie na kúsky", pripomína Reuters.



"Došlo k dvom pokusom o atentát na môj život, o ktorých vieme, a môže, no nemusí, ale pravdepodobne je do toho zapojený aj Irán, naozaj neviem," povedal Trump na podujatí v Severnej Karolíne.



Podľa Trumpovho volebného tímu exprezidenta deň predtým údajne americké tajné služby varovali pred "skutočnými a konkrétnymi hrozbami zo strany Iránu" hovoriacimi o jeho vražde, píše Reuters.



Federálne úrady vyšetrujú pokusy o atentát na golfovom ihrisku na Floride aj na júlovom zhromaždení v Pensylvánii, ktoré boli namierené proti republikánskemu kandidátovi. Bezpečnostné zložky nenaznačili, že by sa na incidentoch podieľal Irán alebo iná zahraničná mocnosť.