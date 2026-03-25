Irán odmietol 15-bodový plán USA a predložil namiesto neho vlastný
Teherán 25. marca (TASR) - Irán v stredu odmietol 15-bodový plán Spojených štátov na ukončenie americko-izraelských útokov, uvádza iránska štátna televízia Press TV. Predložil namiesto neho vlastný plán, v ktorom požaduje vojnové reparácie a zvrchovanosť nad Hormuzským prielivom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
